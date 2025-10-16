सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता, आगामी बिहार चुनाव के बीच जमुई में दो कंटेनर बम बरामद

Jamui News: बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर जमुई जिला अलर्ट मोड में हैं. जांच के दौरान जंगल के पास पुलिया के नीचे से सुरक्षाबलों ने दो कंटेनर बम बरामद किए हैं. मौके पर चिहरा पुलिस, STF, CRPF और बम निरोधक दस्ते की टीम तुरंत पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया. बम मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते ने सावधानी से दोनों बम को डिफ्यूज किया गया.
Jamui News: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जमुई जिला इन दिनों पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है. ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराया जा सके. इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जानकारी के अनुसार, चिहरा थाना क्षेत्र के बोगी पंचायत अंतर्गत डुमरडीहा जंगल के पास पुलिया के नीचे से सुरक्षाबलों ने दो कंटेनर बम बरामद किए हैं.
30 किलो वजन के दो बम
बताया जा रहा है कि यह बम लगभग 30 किलो वजन के थे. मौके पर चिहरा पुलिस, एसटीएफ, सीआरपीएफ और बम निरोधक दस्ते की टीम तुरंत पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर लिया गया. बम मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते ने सतर्कता बरतते हुए दोनों बम को डिफ्यूज किया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुरक्षा बलों को बम निष्क्रिय करते हुए देखा जा सकता है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, 15 अक्टूबर को बिहार-झारखंड नक्सली बंद की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सर्च अभियान चला रही थीं. इसी दौरान यह बरामदगी हुई है. माना जा रहा है कि यह विस्फोटक नक्सली गतिविधि को अंजाम देने के इरादे से छिपाए गए थे.
नक्सली गतिविधियों पर लगाम
जमुई एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में एरिया डोमिनेशन बढ़ा दिया गया है. अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों की लगातार जांच की जा रही है, ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में जिले में नक्सली गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगी है. हालांकि, बिहार-झारखंड सीमा क्षेत्र में सक्रिय नक्सली समूह समय-समय पर अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की तत्परता के कारण उनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं. सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को आगामी चुनाव से पहले एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.
रिपोर्ट- अभिषेक निराला, जमुई