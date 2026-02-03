Advertisement
सरकारी वेतन के साथ ले रहे थे PM किसान सम्मान निधि, जमुई के 2 शिक्षक अब हुए निलंबित

Jamui News: बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के तहत उन्हें निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, लक्ष्मीपुर निर्धारित किया गया है. आरोप पत्र अलग से जारी होगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 04:46 PM IST

पीएम किसान योजना का लाभ लेने पर दो शिक्षकों पर कार्रवाई, निलंबित (Photo-AI)
जमुई: सरकारी सेवक रहते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना शाखा), जमुई ने दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. दोनों मामलों में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने और स्पष्टीकरण असंतोषजनक रहने के बाद यह कार्रवाई की गई.

पहले मामले में ग्राम-नजारी, थाना-लक्ष्मीपुर निवासी संजय कुमार की शिकायत पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरनी (लक्ष्मीपुर) के शिक्षक शंकर दास के खिलाफ जांच हुई. विभागीय स्तर पर कार्रवाई के निर्देश के बाद 17.01.2026 को स्पष्टीकरण मांगा गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया. 

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 के तहत उन्हें निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, लक्ष्मीपुर निर्धारित किया गया है. आरोप पत्र अलग से जारी होगा.

दूसरे मामले में उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंधिया (लक्ष्मीपुर) के शिक्षक छोटू कुमार पर भी सरकारी सेवक रहते हुए पीएम किसान योजना का लाभ लेने का आरोप प्रमाणित पाया गया. स्पष्टीकरण असंतोषजनक रहने पर उन्हें भी निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, बरहट रहेगा. इनके विरुद्ध भी आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा.

दोनों निलंबन आदेश 28.01.2026 को जारी किए गए हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति से प्रभावी हैं.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

