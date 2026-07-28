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3 महीने पहले हुई थी शादी, सड़क हादसे ने उजाड़ दी दुनिया, बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की मौत

Chakai-Deoghar Road Accident: चकाई-देवघर मार्ग पर दर्दनाक हादसापुनासी डैम से लौट रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई. माधोपुर फुटानी चौक के पास भीषण दुर्घटना हुई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 28, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:08 PM IST
3 महीने पहले हुई थी शादी, सड़क हादसे ने उजाड़ दी दुनिया, बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की मौत
Image Credit: (Z News) चकाई-देवघर मार्ग पर बाइक दुर्घटना में दो युवकों की मौत

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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