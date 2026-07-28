/3 महीने पहले हुई थी शादी, सड़क हादसे ने उजाड़ दी दुनिया, बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की मौत

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जमुई जिला के चकाई-देवघर मुख्य मार्ग पर चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर फुटानी चौक के समीप 28 जुलाई, 2026 दिन मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. पहले हादसे में रामसिंहडीह केवाल गांव निवासी दलू दास के 21 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल उसी गांव के दिनेश दास के 22 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार की देवघर में इलाज के दौरान मौत हो गई.
हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और वह दो टुकड़ों में बंट गई. सचिन की शादी महज तीन महीने पहले हुई थी. उसकी असमय मौत से नवविवाहिता पत्नी समेत पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वहीं, सूरज की मौत की खबर मिलते ही गांव में भी मातम पसर गया.
जानकारी के अनुसार, गांव के चार दोस्त दो बाइकों पर सवार होकर पुनासी डैम घूमने गए थे. वहां से लौटने के दौरान माधोपुर फुटानी चौक के मोड़ पर आगे चल रही सचिन और सूरज की बाइक सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन से टकरा गई. पीछे चल रहे दोनों साथियों ने घटना की सूचना परिजनों और पुलिस को दी.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोड़ पर सामने से आ रहे वाहन चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर वाहन से जा टकराई. हादसे में सचिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से सूरज को प्राथमिक उपचार के बाद देवघर रेफर किया गया था. इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही चंद्रमंडीह थाना के अवर निरीक्षक नंदन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेजा तथा दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया.
चंद्रमंडीह थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान के लिए पुलिस छानबीन कर रही है. परिजनों से आवेदन मिलने के बाद आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला