Jamui News: पेड़ से टकराया बालू लदा अनियंत्रित ट्रैक्टर, चालक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

Jamui News: बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत शुक्रवार अहले सुबह गिद्धौर मुख्य राजमार्ग पर गांधी आश्रम गंगरा के निकट एक बड़ा हादसा हो गया. बताया जाता है कि छतरपुर बालू घाट से अवैध बालू लेकर जा रहा एक अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया. हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर दूर जा गिरा. ग्रामीणों की मदद से घायल चालक को तत्काल दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गिद्धौर लाया गया.

वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल जमुई रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान गिद्धौर महादलित टोला निवासी नीतीश कुमार (20 वर्ष), पिता नरसिंह मांझी के रूप में हुई. नीतीश के मौत की खबर मिलते ही परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो उठे. शव को छतरपुर गांव के पास मुख्य राजमार्ग पर रखकर उन्होंने करीब एक घंटे तक सड़क जाम कर दिया. इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. आक्रोशित लोग ट्रैक्टर मालिक वरुण कुमार पासवान (पिता – सुधीर पासवान) पर कानूनी कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे थे.

सूचना मिलते ही गिद्धौर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. प्रभारी थानाध्यक्ष रितेश कुमार ने कड़ी मशक्कत कर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए सड़क जाम हटवाया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जमुई भेज दिया. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है. मृतक के परिजन ने कहा कि 'हमारे बेटे की मौत के जिम्मेदार ट्रैक्टर मालिक पर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो और परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए'.

इनपुट- अभिषेक निरला

