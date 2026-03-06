UPSC Result 2025: जमुई के मुकेश वर्णवाल ने UPSC में लहराया परचम, दवा दुकानदार के बेटे ने हासिल की 465वीं रैंक

UPSC Result 2025: जमुई जिला के चकाई प्रखंड के मुकेश वर्णवाल ने UPSC परीक्षा में 465वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया. पिता राजकुमार वर्णवाल और परिवार के समर्थन से मिली इस सफलता ने युवाओं के लिए प्रेरणा का काम किया. मुकेश ने मेहनत, लगन और सही रणनीति से यह मुकाम हासिल किया.
UPSC Result 2025: जमुई जिला के चकाई प्रखंड के नौआडीह पंचायत के बीचकोड़बा बाजार के होनहार छात्र मुकेश वर्णवाल ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में 465वीं रैंक हासिल कर जिले सहित पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है. मुकेश की यह सफलता उनके कठिन परिश्रम, दृढ़ इच्छाशक्ति और सही मार्गदर्शन का परिणाम है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनका केवल यह उद्देश्य था कि उनका नाम लिस्ट में आए, लेकिन जब परिणाम आया तो खुशी का ठिकाना न रहा. इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.
पिता और परिवार का योगदान
मुकेश ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पिता राजकुमार वर्णवाल को दिया, जो बीचकोड़बा बाजार में दवा की दुकान चलाते हैं. उन्होंने कहा कि पिता का त्याग और परिवार का समर्थन उनकी इस सफलता की नींव रहा. मुकेश का जीवनमंत्र श्रीमद्भगवद गीता का उपदेश 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' है, जिसे उन्होंने अपने प्रयास में पूरी तरह अपनाया. उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित रखा और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दी.
प्रतियोगियों के लिए प्रेरणा
आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुकेश ने सलाह दी कि पहले परीक्षा की नब्ज और पैटर्न को समझें. उनका अनुभव कहता है कि छात्र सबसे पहले सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को पूरी तरह से समझें और फिर तैयारी की रणनीति तैयार करें. मुकेश ने यह भी कहा कि यदि मेहनत और सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी प्रतियोगी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकता है.
जिले में खुशी और सम्मान का माहौल
मुकेश की इस सफलता पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. वर्ष 2020 के UPSC टॉपर प्रवीण कुमार के फुफेरे भाई होने के कारण परिवार और क्षेत्र में गौरव का अनुभव और भी बढ़ गया है. स्थानीय व्यापार संघ और कई निवासी जैसे सीताराम वर्णवाल, मुन्ना वर्णवाल, राजेश वर्णवाल, कन्हैया लाल गुप्ता समेत अन्य ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य व प्रशासनिक सेवा में बेहतरीन योगदान की कामना की. मुकेश की यह उपलब्धि न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके के लिए प्रेरणास्पद है.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला