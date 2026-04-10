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मवेशी चराने वाले बन गए वैद्यराज! जड़ी-बूटी के नाम पर जाम छलकाते दिखे साहब वैद्य, वीडियो ने खोली पोल!

Jamui Ke Vaidya Shri Saheb: जमुई के वायरल वैद्य श्री साहब का शराब पार्टी करते वीडियो वायरल हो रहा है. बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बीच यह मामला गंभीर बन गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 10, 2026, 10:59 PM IST

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जड़ी-बूटी की आड़ में शराब! जमुई के वैद्य का वीडियो वायरल
जड़ी-बूटी की आड़ में शराब! जमुई के वैद्य का वीडियो वायरल

Jamui News: जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत लोहसिंघानी गांव के रहने वाले एक तथाकथित श्री साहब वैद्य इन दिनों विवादों में घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने सहयोगियों के साथ शराब पीते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो ठंड के मौसम का है, लेकिन इसके वायरल होते ही इलाके में चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है. 

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वैद्य अपने समर्थकों के साथ बैठकर जाम से जाम टकरा रहे हैं. ऐसे में बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बीच यह मामला गंभीर बन गया है. हालांकि, इस पूरे मामले पर वैद्य के परिवार की ओर से सफाई भी सामने आई है. उनके पुत्र रवि कुमार का कहना है कि यह वीडियो एआई के जरिए बनाया गया है और उनके पिता की छवि खराब करने की साजिश की जा रही है. जबकि, कभी वीडियो बंगाल की होने की बात कर रहे हैं. 

'गुरु से सीखी जड़ी-बूटी की विद्या' का दावा
कथित वैद्य साहब का दावा है कि उन्होंने झारखंड के धनबाद में अपने गुरु के पास 8 वर्षों तक रहकर जड़ी-बूटी की पहचान और उपचार की विधि सीखी है. उनके अनुसार, गुरु के आदेशानुसार उन्होंने 8 साल तक मुफ्त में लोगों का इलाज भी किया.

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पड़ोसियों ने खोली पोल
वहीं, उनके ही पड़ोस में रहने वाले कुरहाडीह निवासी मक्केश्वर महतो समेत अन्य ग्रामीणों ने उनके दावों पर सवाल उठाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि वैद्य पहले जंगलों में मवेशी चराते थे और वहीं से पेड़-पौधों को तोड़कर उन्हें दवा बताकर लोगों का इलाज करते थे. कई बार इलाज के बावजूद मरीजों को कोई लाभ नहीं हुआ. यहां तक कि आरोप है कि वे जड़ी-बूटियों में पेनकिलर मिलाकर असर दिखाने की कोशिश करते हैं.

बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे क्लीनिक
स्थानीय लोगों के अनुसार, कथित वैद्य के राज्य के कई जिलों में दर्जनों क्लीनिक संचालित हो रहे हैं, जिनका कोई वैद्य रजिस्ट्रेशन नहीं है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग उनके पास इलाज के लिए पहुंचते हैं. सोशल मीडिया पर भी उनके इलाज के फायदे के दावे किए जाते रहे हैं.

जांच में जुटी पुलिस वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो वास्तविक है या एडिटेड, साथ ही शराबबंदी कानून के उल्लंघन के पहलू पर भी जांच की जा रही है. हालांकि, इस मामले को लेकर खबर प्रकाशित किए जाने के बाद एक पत्रकार को धमकी भरा कॉल भी आता है और वीडियो डिलीट करने का कहा जाता है नहीं, तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना कहा जाता है.

जमुई के सिविल सर्जन अशोक कुमार ने कहा कि बीएएमएस पूरा करने के बाद राज्य आयुर्वेदिक परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. बिना रजिस्ट्रेशन के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप आयुर्वेदिक चिकित्सक कहलाते हैं.

जमुई जिलाधिकारी नवीन ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, वीडियो की जांच के बात उचित कार्रवाई की जाएगी. साथ ही किसी व्यक्ति की ओर से इनके खिलाफ शिकायत की जाती है, तो प्रशासन विधिसम्मत कारवाई करेंगी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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