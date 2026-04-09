शादीशुदा महिला से रात के अंधेरे में प्रेम कर था युवक, ग्रामीणों ने पकड़ा और कर दी पिटाई

Jamui News: जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक युवक को शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचना भारी पड़ गया. ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर बिजली के पोल से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में चर्चा का माहौल है.

बताया जाता है कि युवक जमुई नगर थाना क्षेत्र के नारडीह इलाके का रहने वाला है, जबकि महिला सोनो थाना क्षेत्र की निवासी है. जानकारी के अनुसार युवक अपनी बाइक से करीब 50 किलोमीटर दूर सोनो पहुंचा था. उसके साथ एक अन्य युवक भी था, जो मौका देखकर वहां से फरार हो गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. बाद में मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान हुआ और बातचीत बढ़ने लगी. बताया जा रहा है कि युवक पहले भी कई बार महिला से मिलने उसके गांव आ चुका था.

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मंगलवार की मध्यरात्रि युवक महिला से मिलने उसके घर पहुंचा. उसने अपनी बाइक स्वास्थ्य केंद्र के पास खड़ी की और महिला के घर की ओर चला गया. इसी दौरान इसकी भनक महिला के परिजनों और ग्रामीणों को लग गई. इसके बाद ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया, बिजली के पोल से बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी.

घटना के दौरान युवक के हाथ में चोट लगने की भी बात सामने आई है. वहीं, उसके साथ आया साथी मौके से फरार हो गया. ग्रामीणों के बीच यह भी चर्चा है कि युवक के साथी ने ही कुछ लोगों को इसकी सूचना दी थी.

फिलहाल, इस मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. सोनो थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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