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हाथ में डालकर हाथ बेखौफ घूम रहे थे परवीन और इमरान, गांव वालों की पड़ी नजर और फिर करा दिया निकाह

Jamui Latest News: जमुई के चंद्रदीप थाना क्षेत्र अंतर्गत आढ़ा इलाके में ग्रामीणों की प्रेमी-जोड़े को पकड़कर निकाह कराने का मामला सामने में आया है. दोनों के निकाह का वीडियो वायरल हो रहा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:08 AM IST

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परवीन और इमरान को मिलते हुए ग्रामीणों ने पकड़कर कराया निकाह
परवीन और इमरान को मिलते हुए ग्रामीणों ने पकड़कर कराया निकाह

Jamui News: जमुई जिले में प्रेमी-प्रेमिका का निकाह कराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने प्रेम मिलन करते हुए पकड़ लिया. इसके बाद सभी ने मिलकर दोनों का निकाह करा दिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर गोली की रफ्तार से वायरल हो रहा है.

दरअसल, चंद्रदीप थाना क्षेत्र अंतर्गत आढ़ा इलाके में ग्रामीणों की प्रेमी जोड़े को पकड़कर निकाह कराने का मामला प्रकाश में आया है. ग्रामीणों की मौजूदगी में हाफ़िज़ की तरफ से निकाह कराने का वीडियो सामने आया है, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वायरल वीडियो करीब एक महीने पहले का बताया जा रहा है. यह वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

बताया जा रहा है कि चंद्रदीप थाना क्षेत्र के आढ़ा गांव निवासी स्वर्गीय नौशाद शाह की पुत्री मुनि परवीन और चंद्रदीप निवासी मोहम्मद इमरान के बीच काफी दिनों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इस दौरान दोनों की फोन पर भी बातें होती थी और मिलना जुलना भी होता था. 

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इस बीच करीब एक महीन पहले दोनों प्रेमी-जोड़ा परसा इलाके में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे. दोनों पर ग्रामीणों की नजर पड़ी और पूछताछ शुरू कर दी. धीरे-धीरे स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और दोनों के परिवार वालों को सूचना दी गई. इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों का निकाह करवाया गया. 

निकाह के बाद में दोनों के परिवार वालों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. अब हाफिज की तरफ से निकाह करवाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, अबतक किसी भी पक्ष ने पुलिस थाने में आवेदन नहीं दिया गया है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

यह भी पढ़ें: पटना में फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर, पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था लुटेरा

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