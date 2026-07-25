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जमुई में भेड़ियों के झुंड का हमला: 4 साल के मासूम समेत 12 घायल, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से खदेड़ा

Jamui News: शनिवार को भेड़ियों के झुंड ने खेत में काम कर रहे लोगों पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. घटना में आधा एक दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 25, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:25 PM IST
जमुई में भेड़ियों के झुंड का हमला: 4 साल के मासूम समेत 12 घायल, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से खदेड़ा
Image Credit: (Photo-AI) जमुई में भेड़ियों के झुंड का हमला

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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