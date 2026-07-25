/जमुई में भेड़ियों के झुंड का हमला: 4 साल के मासूम समेत 12 घायल, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से खदेड़ा

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जमुई जिले के झाझा प्रखंड अंतर्गत रजलाकला पंचायत के औरैया गांव समेत कई गांवो में शनिवार को भेड़ियों के झुंड ने खेत में काम कर रहे लोगों पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. घटना में आधा एक दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल है. सभी घायलों का इलाज झाझा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है.
घायलों की पहचान कृष्ण कुमार (8) रजला, लखन यादव (55) औरैया कुंदन कुमार (12), लक्ष्मीनिया देवी (40) तुम्बा पहाड़, नीरज कुमार,(18) बलियाडीह,ऋषभ कुमार (4) रजला,मुकेश यादव( 36 ) अन्य कई लोग शामिल है. झाझा रेफरल अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने सभी का प्राथमिक उपचार किया.
ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार को कई लोग खेतों में काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक भेड़ियों का एक झुंड वहां पहुंच गया और लोगों पर हमला बोल दिया. हमले से खेत में काम कर रहे लोगों के बीच भगदड़ मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. साथ ही लाठी-डंडों और हल्ला कर किसी तरह भेड़ियों को वहां से खदेड़ा. इसके बाद घायलों को तत्काल उपचार के लिए झाझा रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया है.
घायल लखन यादव ने बताया कि सुबह शौच के लिए बहियार की ओर गए हुए थे, तभी भेड़िया ने हमला कर दिया. हमले में एक हाथ के अलावा कई जगहों पर कटा है. घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में जंगली जानवरों की आवाजाही लगातार बढ़ गई है. इससे खेतों में काम करने वाले किसानों और ग्रामीणों में भय व्याप्त है.
ग्रामीणों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से तत्काल टीम भेजकर भेड़ियों को पकड़ने, इलाके में गश्त बढ़ाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. डीएफओ तेजस जायसवाल ने बताया कि वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है. वन विभाग की टीम की तरफ से रिपोर्ट मिलने के बाद ही भेड़िये के होने की पुष्टि कर पाएंगे.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला