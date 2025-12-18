Advertisement
Jamui News: कई दिनों से लापता थी महिला, नहीं मिल रहा था कोई सुराग... अब कुएं में शव मिलने से हड़कंप

Jamui News: जमुई जिले में लापता सरिता मरांडी का शव कुएं से बरामद किया गया है. संदिग्ध हालात में युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है. 7 तारीख को परिजनों ने चिहार थाना में युवकी के लापता होने की सूचना दी थी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:53 AM IST

Jamui News: जमुई जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां एक लापता युवती के शव को कुएं से बरामद किया गया है. युवती कई दिनों से लापता चल रही थी, जिसे लेकर परिजनों ने पुलिस को लापता होने की सूचना भी दी थी. शव मिलने की खबर लगते ही मौके पर भीड़ जुट गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

नहीं मिल रहा था कोई सुराग
बता दें कि पूरा मामला चंद्रमंडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत घुटवे पंचायत के कुरवाटांड गांव के पास जंगल में स्थित एक कुआं से पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया है. मृतका की पहचान सिंघणी गांव निवासी सरिता मरांडी के रूप में की जा रही है. बताया जा रहा है कि सरिता के परिजनों ने बीते 7 दिसंबर को चिहरा थाना में आवेदन देकर उसके लापता होने की सूचना दी थी और खोजबीन की गुहार लगाई थी. परिजनों द्वारा काफी तलाश के बावजूद उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका था.

कुएं में तैरता दिखा शव
जानकारी के अनुसार, गेहूं की पटवन के लिए एक किसान कुआं के पास गया था, तभी उसने कुआं में शव तैरता हुआ देखा. इसके बाद इसकी सूचना चंद्रमंडीह पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. शव से काफी दुर्गंध आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शव कई दिनों पुराना हो सकता है. शव बरामद होने की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई.

मौत के कारणों की जांच जारी
वहीं, चिहरा थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है. फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

