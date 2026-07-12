/जमुई: गाय चराने गई महिला से दुष्कर्म, नाराज गांव वालों ने घेरा थाना तो पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी को दबोचा

जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव में गाय चराने गई 40 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप सामने आया है. इस घटना के सामने आने से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया. आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर नाराज गांव वालों ने पुलिस थाने का घेराव किया. जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को तीन घंटे के अंदर धर-दबोचा. बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार (10 जुलाई) को हुई थी. कहा जा रहा है कि गांव की एक महिला खेतों में अपनी गाय चराने के लिए गई थी. इसी दौरान पोहे गांव निवासी प्रहलाद मांझी वहां पहुंचा और महिला को जबरन झाड़ियों में घसीट ले गया. आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.