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जमुई: गाय चराने गई महिला से दुष्कर्म, नाराज गांव वालों ने घेरा थाना तो पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी को दबोचा

Jamui Crime News: जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में गाय चराने वाली महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने से काफी नाराजगी देखने को मिली. नाराज लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया. वहीं, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:44 AM IST
जमुई: गाय चराने गई महिला से दुष्कर्म, नाराज गांव वालों ने घेरा थाना तो पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी को दबोचा
Image Credit: जमुई पुलिस (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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