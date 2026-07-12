/जमुई: गाय चराने गई महिला से दुष्कर्म, नाराज गांव वालों ने घेरा थाना तो पुलिस ने 3 घंटे में आरोपी को दबोचा

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जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव में गाय चराने गई 40 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप सामने आया है. इस घटना के सामने आने से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया. आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर नाराज गांव वालों ने पुलिस थाने का घेराव किया. जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को तीन घंटे के अंदर धर-दबोचा. बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार (10 जुलाई) को हुई थी. कहा जा रहा है कि गांव की एक महिला खेतों में अपनी गाय चराने के लिए गई थी. इसी दौरान पोहे गांव निवासी प्रहलाद मांझी वहां पहुंचा और महिला को जबरन झाड़ियों में घसीट ले गया. आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
महिला के शोर मचाने पर आस-पास मौजूद ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े. ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया. गांव वालों ने डायल-112 पुलिस को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार के बाद किया गया और बाद में जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहीं, इस घटना को लेकर इलाके में काफी गुस्सा देखने को मिला. शनिवार (11 जुलाई) की सुबह दर्जनों महिला-पुरुषों के साथ पीड़िता सीधे सिकंदरा थाना पहुंची और आरोपी के नामजद मुकदमा दर्ज कराया.
पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को धर-दबोचा. इस मामले में सिकंदरा थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई. वहीं, जमुई सदर एसडीपीओ सतीश सुमन ने सिकंदरा थाना में प्रेस वार्ता करके बताया कि सिकंदरा थाना क्षेत्र से महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की.
उन्होंने कहा कि घटना के कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी प्रहलाद मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी से सिकंदरा थाना में पूछताछ की जा रही है. पूछताछ पूरी होने के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा. पीड़िता का इलाज जारी है.
रिपोर्ट- अभिषेक