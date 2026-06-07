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Jamui News: जमुई खैरा प्रखंड के चुआं गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. इस घटना में महिला राजद की जिला प्रधान महासचिव पूनम देवी घायल हो गईं. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है.
देवर ने ईंट-पत्थर से कर दिया हमला
पूनम देवी ने खैरा थाना में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके देवर बिट्टू रजक और गोतनी अर्चना देवी ने उन पर ईंट-पत्थर से हमला किया. हमले में उनका सिर फट गया और वे बेहोश होकर गिर पड़ीं. बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया. वहीं, दूसरे पक्ष की अर्चना देवी ने भी थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनके ससुर शंकर रजक और भैसुर राजेश रजक ने लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया. साथ ही, कान की बाली छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है.
पुलिस कर रही वायरल वीडियो की जांच
घटना की जानकारी मिलते ही खैरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस दोनों पक्षों से प्राप्त आवेदन और वायरल वीडियो की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर हुई इस घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी लोगों के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला