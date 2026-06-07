देवर ने ईंट-पत्थर से कर दिया हमला

पूनम देवी ने खैरा थाना में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके देवर बिट्टू रजक और गोतनी अर्चना देवी ने उन पर ईंट-पत्थर से हमला किया. हमले में उनका सिर फट गया और वे बेहोश होकर गिर पड़ीं. बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया. वहीं, दूसरे पक्ष की अर्चना देवी ने भी थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनके ससुर शंकर रजक और भैसुर राजेश रजक ने लोहे की रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया. साथ ही, कान की बाली छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है.