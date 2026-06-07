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महिला राजद की जिला प्रधान महासचिव पूनम देवी को देवर ने पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो

Jamui News: महिला राजद की जिला प्रधान महासचिव पूनम देवी को देवर ने पीटा. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:26 PM IST
महिला राजद की जिला प्रधान महासचिव पूनम देवी को देवर ने पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो
Image Credit: महिला राजद की जिला प्रधान महासचिव पूनम देवी को देवर ने पीटा

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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