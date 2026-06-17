Jamui News: 'आंख मत मारिए नहीं तो सारी पोल खोल दूंगी', LJPR सांसद के सामने महिलाओं ने अधिकारियों का खोला काला चिट्ठा!

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Jamui News: जमुई बरहट प्रखंड क्षेत्र के राजकीय बुनियादी विद्यालय परिसर में आयोजित जनसुविधा एवं सहयोग शिविर उस समय चर्चा का केंद्र बन गया, जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद स्थानीय महिलाओं ने सीधे जमुई के सांसद अरुण भारती को घेरकर अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दीं. महिलाओं ने स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले पैसे मांगने तथा उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. सांसद के मंच से उतरकर वाहन की ओर बढ़ते ही कई महिलाएं उनके पास पहुंच गईं और पेंशन, पेयजल, आवास तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर शिकायत करने लगीं. महिलाओं का आरोप था कि बिना पैसे दिए सरकारी कार्यालयों में कोई काम नहीं होता और बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है.
इस दौरान एक महिला ने कथित तौर पर किसी कर्मचारी द्वारा चुप रहने का इशारा किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आंख मत मारिए, यहां सांसद और अधिकारी खड़े हैं, एक-एक पोल खोल दूंगी. महिला का यह बयान मौके पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. महिलाओं ने कहा कि चुनाव के समय उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर भरोसा जताया था, लेकिन अब बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. उनका कहना था कि कई जरूरतमंद लोगों को दिव्यांगता पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि पेयजल की समस्या भी गंभीर बनी हुई है.
महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए सांसद अरुण भारती ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए. साथ ही जानकारी दी कि जुलाई माह में विशेष शिविर आयोजित कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने तथा जरूरतमंदों को ट्राई-साइकिल, व्हीलचेयर, चश्मा और कृत्रिम अंग जैसी सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों और खुलकर रखी गई शिकायतों ने स्थानीय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब लोगों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई और सांसद के निर्देशों के अनुपालन पर टिकी हुई है.
रिपोर्ट- अभिषेक निराला