Jamui News: 'आंख मत मारिए नहीं तो सारी पोल खोल दूंगी', LJPR सांसद के सामने महिलाओं ने अधिकारियों का खोला काला चिट्ठा!

Jamui News: जमुई बरहट प्रखंड क्षेत्र के राजकीय बुनियादी विद्यालय परिसर में आयोजित जनसुविधा एवं सहयोग शिविर उस समय चर्चा का केंद्र बन गया, जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद स्थानीय महिलाओं ने सीधे जमुई के सांसद अरुण भारती को घेरकर अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दीं. महिलाओं ने स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले पैसे मांगने तथा उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. सांसद के मंच से उतरकर वाहन की ओर बढ़ते ही कई महिलाएं उनके पास पहुंच गईं और पेंशन, पेयजल, आवास तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर शिकायत करने लगीं. महिलाओं का आरोप था कि बिना पैसे दिए सरकारी कार्यालयों में कोई काम नहीं होता और बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है.