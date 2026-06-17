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Jamui News: 'आंख मत मारिए नहीं तो सारी पोल खोल दूंगी', LJPR सांसद के सामने महिलाओं ने अधिकारियों का खोला काला चिट्ठा!

Jamui News: सांसद अरुण भारती के मंच से उतरते ही कई महिलाएं उनके पास पहुंच गईं और पेंशन, पेयजल, आवास तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर शिकायत करने लगीं. इस दौरान एक महिला ने कथित तौर पर किसी कर्मचारी द्वारा चुप रहने का इशारा किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आंख मत मारिए, यहां सांसद और अधिकारी खड़े हैं, एक-एक पोल खोल दूंगी.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 17, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:06 AM IST
Jamui News: 'आंख मत मारिए नहीं तो सारी पोल खोल दूंगी', LJPR सांसद के सामने महिलाओं ने अधिकारियों का खोला काला चिट्ठा!
Image Credit: सांसद अरुण भारती

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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