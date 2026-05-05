जमुई के स्कूल में बड़ी लापरवाही, मिड-डे मील में निकला कीड़ा, बच्चों ने खाली थाली लेकर किया हंगामा

जमुई जिले के खैरा इलाके में स्थित केंडीह स्कूल में सोमवार को एक बहुत ही खराब घटना हुई. जब बच्चे दोपहर मिड डे मील खाने बैठे, तो कक्षा 6 की छात्रा शिवानी कुमारी की थाली में एक जिंदा कीड़ा दिखाई दिया. यह देखते ही बच्चों में डर और गुस्सा फैल गया. बच्चों को लगा कि ऐसा खाना खाकर वे बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत खाना खाने से मना कर दिया और गुस्से में आकर अपना भोजन फेंक दिया. स्कूल में चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई.

अगले दिन यानी मंगलवार को जब स्कूल में फिर से खाना आया, तो बच्चों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था. छात्र-छात्राओं ने अपनी खाली थालियाँ हाथों में उठा लीं और स्कूल के मैदान में जमा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. बच्चों का कहना है कि उन्हें मिलने वाला खाना बहुत ही गंदा होता है और उसका स्वाद भी इतना खराब है कि उसे खाया नहीं जा सकता. विरोध जताने के लिए बच्चे अपनी कक्षाओं से बाहर निकल आए.

इस पूरे मामले पर स्कूल के हेडमास्टर अमरजीत सिंह ने खुद माना है कि खाने में कीड़ा मिलने की बात बिल्कुल सच है. उन्होंने बताया कि इस लापरवाही के बारे में उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को जानकारी दे दी है. आपको बता दें कि यहाँ के प्राथमिक स्कूल में 40 बच्चों और मध्य विद्यालय में 162 बच्चों के लिए रोजाना खाना आता है. इतने सारे बच्चों की सेहत के साथ हो रही यह खिलवाड़ वाकई चिंता की बात है.

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जब यह मामला जिले के शिक्षा विभाग तक पहुँचा, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर ने इसे गंभीरता से लिया. उन्होंने कहा है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. फिलहाल स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं. अब देखना यह है कि प्रशासन बच्चों को साफ और अच्छा खाना दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो.