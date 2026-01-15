Jamui News: जमुई कोर्ट की सुरक्षा सख्त, एसपी ने लिया जायजा... परिसर में एक्स-रे स्कैनर लगाने की तैयारी

Jamui News: बीते दिनों पटना, गया और किशनगंज सिविल कोर्ट इमेल से धमकी मिली थीं, जिसके बाद जमुई सिविल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. बुधवार (14 जनवरी) की शाम जमुई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विश्वजीत दयाल ने स्वयं कोर्ट परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान एसपी ने सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

एक्स-रे स्कैनर लगाने की प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए जल्द ही एक्स-रे स्कैनर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा कि धमकी की सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. साथ ही सुरक्षा मानकों का गहन आकलन किया जा रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा में शून्य हो जाएगी कांग्रेस? 6 विधायकों के पाला बदलने की चर्चा तेज

Add Zee News as a Preferred Source

ईमेल के जरिए मिली धमकियां

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इससे पहले भी पटना सहित अन्य जिलों के सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए धमकियां मिल चुकी हैं. इन मामलों की जांच एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) द्वारा की जा रही है.एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जमुई कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

बता दें कि बीते दिनों राज्य के तीन बड़े सिविल कोर्ट को बम की धमकी मिली थी. पटना, किशनगंज और गया सिविल कोर्ट को ई-मेल के जरिए धमकी मिली थी. धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

रिपोर्ट: अभिषेक निर्ला

यह भी पढ़ें: दलित युवती से बाथरूम में झांककर छेड़छाड़, थाने ने कहा- एविडेंस लाओ