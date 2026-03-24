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Jamui News: बच्ची का 23 दिन तक किया था गैंगरेप, अब आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे सद्दाम, इमरान और आफताब, जमुई कोर्ट ने दी सजा

Jamui POSCO Court Verdict: जमुई के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और 23 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद आफताब को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:02 PM IST

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जमुई के विशेष पॉक्सो न्यायालय
जमुई के विशेष पॉक्सो न्यायालय

Jamui Gang Rape Case: बिहार के जमुई जिले से न्याय की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.  यह मामला जमुई जिले के अलीगंज बाजार से जुड़ा है, जहाँ 1 दिसंबर 2025 को एक 15 वर्षीय नाबालिग अचानक गायब हो गई थी. इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब पुलिस अनुसंधान में रूह कपा देने वाला खुलासा हुआ. आरोपियों ने मासूम का अपहरण कर उसे पहले एक होटल और फिर कटिहार के एक बंद कमरे में छिपाकर रखा था. 

23 दिनों तक बंधक बनाकर की गई हैवानियत

लगातार 23 दिनों तक पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इस दौरान न केवल उसे शारीरिक चोटें पहुंचाई गईं, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया. अपराधियों ने पीड़िता पर जबरन शादी का दबाव बनाया और उसकी मां को फोन कर धमकियां भी दीं कि उनकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी.

पुलिस की मुस्तैदी से हुई पीड़िता की बरामदगी

जमुई पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी सर्विलांस और वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया. कड़ी मशक्कत के बाद 24 दिसंबर को पुलिस ने पीड़िता को कटिहार के एक बंद कमरे से सुरक्षित बरामद किया. बरामदगी के बाद पीड़िता ने अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने उन 23 दिनों के नरक की दास्तां सुनाई. पीड़िता ने बताया कि किस तरह मोहम्मद सद्दाम हुसैन, मोहम्मद इमरान आलम और मोहम्मद आफताब अंसारी ने मिलकर उसके बचपन को कुचलने की कोशिश की. पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के आधार पर एक मजबूत चार्जशीट दाखिल की, जिससे अपराधियों का बच निकलना नामुमकिन हो गया.

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सजा का ऐलान

जमुई के विशेष पॉक्सो न्यायालय के अपर विशेष न्यायाधीश महेश्वर दुबे ने मंगलवार को इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अदालत ने तीनों दोषियों को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा, धारा 17 के तहत 20 साल का कठोर कारावास और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है. कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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महज दो से तीन महीनों के भीतर सुनवाई पूरी

इस मामले की सबसे बड़ी खासियत इसका 'स्पीडी ट्रायल' रहा. जिला प्रशासन और पुलिस के बेहतर समन्वय के कारण महज दो से तीन महीनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया गया. पीड़िता के भविष्य और उसके मानसिक आघात को देखते हुए अदालत ने 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया है. विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की. जमुई पुलिस ने इस फैसले को अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति की जीत बताया है और स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा.

इनपुट- अभिषेक निरला

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