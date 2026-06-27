/जमुई में श्रद्धा अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरकर युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

हालांकि, परिजन इस पूरी घटना को संदिग्ध मान रहे हैं. उनका आरोप है कि दीपक की हत्या की गई है. पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है. प्रारंभिक जांच में दोनों युवकों को एक साथ भवन में प्रवेश करते देखा गया है. पुलिस के अनुसार, फुटेज में दोनों चौथी मंजिल की ओर जाते दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद रॉकी सिंह वापस आता हुआ नजर नहीं आता. कमरे के अंदर क्या हुआ? यह फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है. इसके अलावा दीपक का शव भवन से करीब 10 फीट दूर मिलने से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है.