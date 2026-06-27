/जमुई में श्रद्धा अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरकर युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

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जमुई शहर स्थित श्रद्धा हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से गिरकर शुक्रवार की रात एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान बरहट थाना क्षेत्र के नुमर गांव निवासी गोरेलाल यादव के इकलौते पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है. घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शनिवार सुबह करीब 9 बजे नुमर के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया और दीपक की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.
सूचना मिलने पर पुलिस पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया. इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. परिजनों के हत्या के आरोप को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ सतीश सुमन, नगर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. एफएसएल टीम को भी बुलाकर वैज्ञानिक जांच कराई गई और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए. आरोपित बताए जा रहे युवक से भी पुलिस ने पूछताछ की है.
जानकारी के अनुसार, दीपक कुमार और मिल्की गांव निवासी रॉकी सिंह कई वर्षों से दोस्त थे और दोनों श्रद्धा हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर रहते थे. शुक्रवार की रात दोनों एक पार्टी में शामिल हुए थे. देर रात लौटने के बाद कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर दीपक कथित तौर पर चौथी मंजिल से बाहर के रास्ते कमरे में प्रवेश करने का प्रयास करने लगा. इसी दौरान वह नीचे गिर गया. गंभीर रूप से घायल दीपक को रॉकी सिंह और अन्य साथियों ने इलाज के लिए म्यूजिक क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
हालांकि, परिजन इस पूरी घटना को संदिग्ध मान रहे हैं. उनका आरोप है कि दीपक की हत्या की गई है. पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है. प्रारंभिक जांच में दोनों युवकों को एक साथ भवन में प्रवेश करते देखा गया है. पुलिस के अनुसार, फुटेज में दोनों चौथी मंजिल की ओर जाते दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद रॉकी सिंह वापस आता हुआ नजर नहीं आता. कमरे के अंदर क्या हुआ? यह फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है. इसके अलावा दीपक का शव भवन से करीब 10 फीट दूर मिलने से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है.
दीपक अपने परिवार का इकलौता पुत्र था. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. सदर अस्पताल में परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया. अस्पताल से लेकर जाम स्थल तक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही और हर किसी की आंखें नम दिखीं.
एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि श्रद्धा हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से गिरकर दीपक कुमार की मौत की सूचना मिली थी. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. मृतक के परिजनों से बातचीत की गई है और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य एकत्र किए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: अभिषेक निरला