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जमुई में श्रद्धा अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरकर युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Jamui News: जमुई जिला में एक अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई. युवक को परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शनिवार सुबह करीब 9 बजे नुमर के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 27, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:51 PM IST
जमुई में श्रद्धा अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरकर युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
Image Credit: (Z News) जमुई के श्रद्धा हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से गिरकर युवक की मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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