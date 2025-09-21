Jehanabad News: जहानाबाद में गिरा 100 साल पुराना पेड़, दुकानें और बिजली के तार हुए क्षतिग्रस्त
Jehanabad News: जहानाबाद में गिरा 100 साल पुराना पेड़, दुकानें और बिजली के तार हुए क्षतिग्रस्त

Jehanabad News: जहानाबाद में रविवार की सुबह 100 साल पुराना पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने से कई ठेले, गुमटी, बर्तन दुकान समेत कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए. संयोग से हादसे के सुबह होने के कारण किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ. पेड़ गिरने से बिजली के कई तार भी गिर गए. 

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 21, 2025, 03:41 PM IST

Jehanabad News: जहानाबाद में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां करीब सौ साल पुराना बरगद का पेड़ अचानक टूटकर सड़क किनारे स्थित दुकानों पर गिर पड़ा. संयोग अच्छा रहा कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना नगर थाना क्षेत्र के शहर के हॉस्पिटल मोड़ स्थित मटकुरी कुआं के पास की है. घटना रविवार की सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है.

वहीं इस हादसे के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त एक दुकानदार अपनी दुकान के पास ही सोया हुआ था, संयोग था कि वह बाल बाल बच गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर के बाजार का यह मुख्य रास्ता है. इस क्षेत्र में ज्यादातर छोटे दुकानदार गुमटी या ठेले पर अपना कारोबार करते हैं. पेड़ गिरने से कई ठेले, गुमटी, बर्तन दुकान समेत कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए. 

स्थानीय लोगो ने स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि यह वर्षो पुराना बरगद का पेड़ है. इस पेड़ के टहनी के बगल से बिजली का तार भी गुजर रहा है. आज सुबह अचानक पेड़ की एक मोटी टहनी टूटकर गिर गया. संयोग है कि यह हादसा सुबह में हुआ,अगर दिन में यह हादसा होता तो कई लोगो की जान जा सकती थी.

वहीं इस हादसे में बिजली का तार भी तार टूटकर बिखर गए और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई. घटना के बाद बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया. इधर घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई है. स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील की है कि गिर चुके पेड़ के शेष हिस्से को तुरंत काटकर हटाया जाए, ताकि सड़क पूरी तरह साफ हो सके.

फिलहाल स्थानीय लोगों ने छोटी-छोटी टहनियां काटकर रास्ता खोल दिया है, जिससे छोटे वाहनों का आवागमन तो संभव हो गया है, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही अभी भी प्रभावित है. फिलहाल, इस हादसे ने इलाके के छोटे दुकानदारों की परेशानी बढ़ा दी है. जहां एक ओर उनका कारोबार ठप हो गया है. वही कुछ लोगो का कहना है कि यह हादसा लोगों के लिए एक चेतावनी है. शहर में कई स्थानों पर इसी तरह के पुराने और विशाल पेड़ खड़े हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं. लोगों ने जिला प्रशासन और वन विभाग से आग्रह किया है कि समय रहते ऐसे पेड़ों की छंटाई और देखभाल सुनिश्चित की जाए.

इनपुट: मुकेश कुमार

