धूमधाम से हुई थी शादी, फिर शुरू हुआ उत्पीड़न, विवाहिता की हत्या कर ससुराल वाले फरार, वजह- सोने की चेन की मांग

जहानाबाद जिले के मेदनीचक गांव में दहेज की मांग ने एक और महिला की जान ले ली. सोने की चेन न देने पर विवाहिता आरती कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. मायके पक्ष के लोग जब शादी का कार्ड देने पहुंचे, तब उन्हें घटना का पता चला.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:45 PM IST

जहानाबाद जिले में दहेज से जुड़ी एक भयावह घटना सामने आई है. परस बीघा थाना क्षेत्र के मेदनीचक गांव में सोने की चेन की मांग पूरी न होने पर एक 22 वर्षीय विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पति और उसके परिवार के लोग घर छोड़कर भाग गए. मृतका की पहचान बिंदु कुमार की पत्नी आरती कुमारी के रूप में हुई है. यह घटना उस समय सामने आई जब मायके पक्ष के लोग शादी का निमंत्रण देने ससुराल पहुंचे.

आरती की शादी वर्ष 2024 में हिंदू रीति रिवाज से हरदेव यादव के पुत्र बिंदु कुमार के साथ की गई थी. परिवार के अनुसार शादी के बाद शुरुआती कुछ महीने सब ठीक रहे. लेकिन धीरे-धीरे लड़के वालों की तरफ से सोने की चेन की मांग शुरू हो गई. परिजनों ने बताया कि उन्होंने ससुराल पक्ष को समझाया था कि उनके घर अगली शादी पर चेन देने की व्यवस्था होगी. मृतका के भाई के अनुसार उनकी चचेरी बहन की शादी आगामी 5 दिसंबर को होने वाली थी, इसी वजह से वह शादी का कार्ड देने बहन के ससुराल गया था.

ससुराल पहुंचते ही दिखा दिल दहला देने वाला दृश्य
मृतका के भाई ने बताया कि जब वह ससुराल पहुंचा तो देखा कि परिजन आरती का शव घर से बाहर निकाल रहे थे. यह देखकर वह घबरा गया और तुरंत परिवार और पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में मायके वाले और पुलिस दोनों मौके पर पहुंच गए. मायके पक्ष के लोगों का दुख और गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने आरोपी पति के एक रिश्तेदार की पिटाई भी कर दी. हालांकि पुलिस ने स्थिति संभालते हुए भीड़ को शांत किया और उस रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया.

पुलिस जांच जारी
परस बीघा थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला फांसी लगाकर हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा. घटना के बाद पति और अन्य परिवार के लोग फरार हैं. पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पुलिस ने आरती के शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतका के चाचा और भाई ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया और आखिरकार उसकी हत्या कर दी. परिवार न्याय की मांग कर रहा है और पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.

इनपुट- मुकेश कुमार

