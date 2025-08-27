Jehanabad News: जहानाबाद पर्यवेक्षण गृह से 24 बाल कैदी फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
Jehanabad News: जहानाबाद पर्यवेक्षण गृह से 24 बाल कैदी फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Jehanabad News: जहानाबाद के पर्यवेक्षण गृह से 24 बाल कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया. चार कैदी पकड़े गए, 20 की तलाश जारी है. एक महिला द्वारा सिम देने पर विवाद के बाद घटना हुई. सुरक्षा चूक की जांच की जा रही है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:25 PM IST

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद के पर्यवेक्षण गृह से उस समय हड़कंप मच गया, जब बुधवार की दोपहर 24 बाल कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर वरीय पदाधिकारी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्टेशन इलाके से चार बाल कैदियों को दबोच लिया, जबकि शेष 20 की तलाश तेजी से जारी है. घटना नगर थाना क्षेत्र के पर्यवेक्षण गृह का है. फरार बाल कैदियों में 14 वैशाली जिले के रहने वाले है, 5 भोजपुरी, 3 बक्सर एवं दो जहानाबाद के बताए जाते है.

फरार सभी बाल कैदी विभिन्न आपराधिक मामलों में सुधार के लिए रखे गए थे. जानकारी के अनुसार सभी बाल कैदियों ने मिलकर पर्यवेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए दीवार फांदकर फरार होने की योजना को अंजाम दिया. इस घटना ने पर्यवेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच में जुटे अधिकारी अब यह पता लगाने में लगे हैं कि इस सामूहिक फरारी की योजना कब और कैसे बनी और इसमें कहीं आंतरिक मिलीभगत तो नहीं है. पुलिस पूरे जिले में सर्च ऑपरेशन चला रही है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य संभावित ठिकानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. घटना के बाद जिला प्रशासन और बाल संरक्षण इकाई भी अलर्ट पर है. 

एसडीओ राजीव कुमार सिन्हा सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और पर्यवेक्षण गृह की सुरक्षा और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि आज मुलाकाती का दिन था. एक महिला अपने भाई से मिलने पर्यवेक्षण गृह पहुंची थी, जहां वह मोबाइल का सिम देते पकड़ी गई. इसी बात से नाराज बाल कैदियों ने हंगामा खड़ी कर दिया. जिसमें मौका का फायदा उठाते हुए 24 बाल कैदी दीवार फांद कर फरार हो गए. पुलिस ने उक्त महिला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. 

इधर इस संबंध में ऑफ कैमरा एसडीओ राजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि पर्यवेक्षण गृह से 24 बाल कैदी दीवार फांद कर फरार हो गए. जिसमें चार बाल कैदी को स्टेशन इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य फरार बाल कैदियों की तलाश जारी है. उन्होंने सुरक्षा के चूक के सवाल पर कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जो भी कर्मी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी. वहरहाल पर्यवेक्षण गृह से बाल कैदियों का फरार होना कोई नई बात नही है इससे पहले भी दो बार बाल कैदी फरार हो चुके है वावजूद इसके सुरक्षा में कोई विशेष एहतियात नहीं बरता जाता है.

इनपुट- अमित कुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Jehanabad newsBihar News

