Jehanabad: अवैध देसी कट्टा के साथ फिल्मी डायलॉग बोलते तीन युवकों ने बनाई रील, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने की कार्रवाई

Jehanabad: जहानाबाद में अवैध देसी कट्टा के साथ तीन युवकों ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए रील बनाया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई की और दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया, एक युवक अभी फरार है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:09 PM IST

Jehanabad: जहानाबाद में सोशल मीडिया पर रील बनाना तीन युवकों को भारी पड़ गया. अवैध देसी कट्टा के साथ फिल्मी डायलॉग बोलते हुए बनाई गई रील वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक युवक फरार है. मामला शकुराबाद थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव का है. दरअसल, शनिवार (22 नवंबर) को तीनों युवक एक कमरे में बंद होकर कट्टा लहराते हुए 'ऐश कर ले मुसाफिर ये जिंदगी फिर न मिलेगी, जिंदगी अगर मिल भी गयी तो ये जवानी न मिलेगी.' डायलॉग पर रील बना रहे थे. 

यह भी पढ़ें: लखीसराय: शादी में शख्स ने देसी कट्टा लहराते किया डांस, लॉ-एंड-ऑर्डर पर उठे सवाल

पकड़े गए युवकों से पूछताछ जारी
वीडियो वायरल होने और पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए दो युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक युवक अभी भी पुलिस गिरफ्त से फरार है. पकड़े गए युवकों से पुलिस सघन पूछताछ कर रही है. इधर इस संबंध में शकुराबाद थानाध्यक्ष आनंद कुमार ने ऑफ कैमरा बताया कि चुनाव के बाद विधि-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान यह वीडियो सामने आया, जिसमें तीन युवक कट्टा लहराते हुए दिखाई दे रहे थे. 

एक युवक की तलाश जारी
जांच के क्रम में वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान पंडितपुर गांव के रहने वाले तेजू कुमार, कौशल कुमार यादव और एक अन्य युवक के रूप में हुई. पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर मुख्य दो आरोपी तेजू कुमार और कौशल कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया. वही, वीडियो पोस्ट करने वाले युवक को भी हिरासत में ले लिया गया है. हालांकि, एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. थानाध्यक्ष ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

