चलना तो छोड़िए...ठीक से बोल भी नहीं पाती होगी, 5 साल की बेटी का पड़ोसी ने रेप कर दिया

Jehanabad Crime News: जहानाबाद शहर के नगर थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक पीड़ित बच्ची का पड़ोसी है, जिसने सुनसान मौके का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया.
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Jehanabad News: जहानाबाद जिला मुख्यालय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है. इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है. मामला नगर थाना क्षेत्र का है.
पीड़िता की मां ने बताया कि वह बच्ची को घर पर छोड़ कर काम करने चली गयी. इसी सूनेपन का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाले युवक ने मासूम को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया. घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश और तनाव का माहौल है.
वहीं, परिजनों की सूचना पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मामले की गंभीरता को समझा और आरोपी को धर दबोचा. इधर, एसपी अपराजित लोहान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि पकड़ा गए आरोपी युवक का नाम मोहम्मद राजू बताया जा रहा है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार
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