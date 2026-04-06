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जहानाबाद में 5 साल के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या! परिजनों ने शव के साथ NH-22 किया जाम, पुलिस जांच में जुटी

Jehanabad News: जहानाबाद के कड़ौना स्थित गुरुकुल हॉस्टल में 5 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है. परिजनों ने शरीर पर चाकू के निशान देखकर हत्या का आरोप लगाया है. आक्रोशित लोगों ने NH-22 को जाम किया और स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की. पुलिस ने स्कूल संचालक को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:13 PM IST

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जहानाबाद में 5 साल के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या! परिजनों ने शव के साथ NH-22 किया जाम, पुलिस जांच में जुटी
जहानाबाद में 5 साल के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या! परिजनों ने शव के साथ NH-22 किया जाम, पुलिस जांच में जुटी

Jehanabad News: जहानाबाद से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां संदेहास्पद परिस्थितियों में पांच वर्षीय छात्र की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों ने बच्चे की हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया. नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर NH-22 को घंटों जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. इतना ही नहीं, गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल के हॉस्टल में तोड़फोड़ भी की. यह घटना कड़ौना थाना क्षेत्र के मुठेर-लोदीपुर गांव स्थित एक गुरुकुल हॉस्टल स्कूल की बताई जा रही है.

मृतक की पहचान और परिजनों का आरोप
मृतक छात्र की पहचान बुलाकी बिगहा गांव निवासी धनंजय कुमार के पुत्र आंशु कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, उन्होंने एक सप्ताह पहले ही अपने बेटे का नमांकन गुरुकुल हॉस्टल स्कूल में कराया था. आज सुबह स्कूल प्रबंधन की ओर से सूचना दी गई कि बच्चे की तबीयत खराब है और उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. जब परिजन वहां पहुंचे, तो डॉक्टरों ने बच्चे को पीएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि बच्चे के गले, पेट समेत शरीर के कई हिस्सों पर चाकू के घाव के निशान थे.

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प्रशासन की कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा. एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा और एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया. अधिकारियों के अनुसार, मामला बेहद संवेदनशील और संदिग्ध है. स्कूल संचालक का कहना है कि बच्चे की मौत गिरने से हुई, जबकि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं. फिलहाल स्कूल संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. साथ ही फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

इलाके में तनाव और अभिभावकों में डर
इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. स्कूल परिसर में हुई तोड़फोड़ और बच्चे की संदिग्ध मौत से अन्य छात्रों के अभिभावक भी भयभीत हो गए हैं. कई माता-पिता अपने बच्चों को हॉस्टल से वापस घर ले गए हैं. स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

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