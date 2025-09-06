जहानाबाद की 9 साल की शिवानी ने दिखाई अद्भुत बहादुरी, चार बच्चों को बचाकर खुद गंवा दी जान

जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के बनवरिया गांव से शनिवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई. गांव के पांच बच्चे नजदीकी नहर में नहाने गए थे. नहाते समय अचानक चार बच्चे गहरे पानी में फंसकर डूबने लगे.

इस दौरान 9 साल की शिवानी कुमारी, जो राम ईश्वर मांझी की बेटी थी, ने अपनी जान की परवाह किए बिना साहस दिखाया. उसने अकेले दम पर एक-एक कर चारों बच्चों को पानी से बाहर निकाला. ग्रामीणों का कहना है कि इतनी छोटी उम्र में शिवानी ने जिस तरह हिम्मत दिखाई, वह अद्भुत और प्रेरणादायक है.

चारों बच्चों को बचाने के बाद जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक शिवानी खुद पानी की गहराई में चली गई. शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े और काफी मशक्कत के बाद बच्ची का शव बाहर निकाला गया.

घटना की सूचना मिलते ही हुलासगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है.

शिवानी की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. हर कोई उसकी बहादुरी को सलाम कर रहा है. ग्रामीणों ने कहा कि शिवानी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी वीरता हमेशा याद रखी जाएगी. साथ ही लोगों ने सरकार से मांग की है कि शिवानी के परिवार को उचित आर्थिक सहायता और सम्मान मिले.

इनपुट- मुकेश कुमार

