जहानाबाद में 9 वर्षीय छात्र ढाई महीने से लापता, परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2893608
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में 9 वर्षीय छात्र ढाई महीने से लापता, परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में शिक्षक का 9 वर्षीय पुत्र अक्षय कुमार ढाई महीने से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता है. परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पड़ोस की महिला पर शक किया है और पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. 75 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 23, 2025, 03:44 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में एक 9 वर्षीय छात्र पिछले ढाई महीने से लापता है और अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिजनों की चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं. मामला नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी ऊंटा मोहल्ले का है. लापता छात्र शिक्षक सतेंद्र पासवान के 9 वर्षीय पुत्र अक्षय कुमार बताया जाता है,जो एकलौता पुत्र था. अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया. परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि 2 जून की शाम वह घर के पास खेलने गया था जहां से वह लापता है. परिजन पड़ोस में किराये पर रह रहे एक महिला पर बच्चे का अपहरण की आशंका जता रहे है.

परिजन को पड़ोस में किराये पर रह रहे एक महिला पर शक

उनका कहना है कि लापता होने के दिन महिला ने फोन पर सूचना दी थी कि बच्चा ट्रेन से गयाजी की ओर जाते हुए दिखा. पूछताछ पर उसने खुद को शादी समारोह में जा रही बताया, लेकिन एक घंटे के भीतर ही वापस लौट आई, जिससे परिजनों का शक और गहरा गया. जिसके बाद पुलिस को इस बाबत लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. लेकिन अब तक महिला से सघन पूछताछ या कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

ये भी पढ़ेंशख्स को बेरहमी से पीटता दिखा चौकीदार, थर्ड डिग्री टॉर्जर का वीडियो वायरल

75 दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं

घटना के 75 दिन से अधिक बीत गए लेकिन पुलिस ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. वही पीड़ित मां की हालत बेहद खराब है. वह लगातार रोते हुए प्रशासन से बेटे की सुरक्षित बरामदगी की गुहार लगा रही है. परिवार ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी मदद की अपील की है.

जांच सिर्फ कागजों तक सीमित है

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की ओर से न तो जांच में तेजी दिखाई गई है और न ही संदिग्ध किरायेदार की पृष्ठभूमि को गंभीरता से खंगाला गया है. ऐसे में अब लोगो के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इधर इस मामले में पुलिस अधिकारियों से पूछा गया तो वह कुछ भी बोलने से परहेज करते दिखे. ऑफ कैमरा एसडीपीओ मनीष चन्द्र चौधरी ने बताया कि मामले की जांच जारी है. हालांकि, परिजनों का कहना है कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित है कार्रवाई न के बराबर है.

इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jehanabad news

Trending news

lallan singh
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का राहुल और तेजस्वी पर हमला, कहा- बौखलाना वाजिब
Jehanabad news
जहानाबाद में 9 वर्षीय छात्र ढाई महीने से लापता, परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप
land for job scam case
वकीलों की हड़ताल के चलते टल गई 'लैंड फॉर जॉब' घोटाला केस की सुनवाई, अब कब होगी बहस
Akshara Singh
बालों में फूल लगाकर शर्माई अक्षरा सिंह, ट्रेडिशनल अवतार से जीता फैंस का दिल
Vinod Kumar Rai
सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विनोद गिरफ्तार, घर से मिले थे जले नोट, पत्नी पर भी केस दर्ज
Bihar SIR
23 दिन में सिर्फ एक पार्टी ने दर्ज कराई आपत्ति, कांग्रेस-राजद जैसे दल अभी तक दूर
Shilpi Gupta
बुरे फंसे तेजस्वी यादव! यूपी में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी से जुड़ा है कनेक्शन
Seraikela News
सरायकेला में बड़ा हादसा, कच्चा मकान ढहा, एक ही परिवार के 10 लोग मलबे में दबे
Land Records Bihar
खाता, खेसरा, रकबा से लेकर और कौन-कौन सी गड़बड़ियां जमीन के कागजात में होंगी सही?
Bihar News
सेंट्रल SP दीक्षा और पटना पुलिस की मुस्तैदी से 8 लापता छात्राएं मिलीं सुरक्षित
;