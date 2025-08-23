जहानाबाद में 9 वर्षीय छात्र ढाई महीने से लापता, परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में एक 9 वर्षीय छात्र पिछले ढाई महीने से लापता है और अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिजनों की चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं. मामला नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी ऊंटा मोहल्ले का है. लापता छात्र शिक्षक सतेंद्र पासवान के 9 वर्षीय पुत्र अक्षय कुमार बताया जाता है,जो एकलौता पुत्र था. अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया. परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि 2 जून की शाम वह घर के पास खेलने गया था जहां से वह लापता है. परिजन पड़ोस में किराये पर रह रहे एक महिला पर बच्चे का अपहरण की आशंका जता रहे है.

परिजन को पड़ोस में किराये पर रह रहे एक महिला पर शक

उनका कहना है कि लापता होने के दिन महिला ने फोन पर सूचना दी थी कि बच्चा ट्रेन से गयाजी की ओर जाते हुए दिखा. पूछताछ पर उसने खुद को शादी समारोह में जा रही बताया, लेकिन एक घंटे के भीतर ही वापस लौट आई, जिससे परिजनों का शक और गहरा गया. जिसके बाद पुलिस को इस बाबत लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. लेकिन अब तक महिला से सघन पूछताछ या कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

75 दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं

घटना के 75 दिन से अधिक बीत गए लेकिन पुलिस ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. वही पीड़ित मां की हालत बेहद खराब है. वह लगातार रोते हुए प्रशासन से बेटे की सुरक्षित बरामदगी की गुहार लगा रही है. परिवार ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी मदद की अपील की है.

जांच सिर्फ कागजों तक सीमित है

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की ओर से न तो जांच में तेजी दिखाई गई है और न ही संदिग्ध किरायेदार की पृष्ठभूमि को गंभीरता से खंगाला गया है. ऐसे में अब लोगो के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इधर इस मामले में पुलिस अधिकारियों से पूछा गया तो वह कुछ भी बोलने से परहेज करते दिखे. ऑफ कैमरा एसडीपीओ मनीष चन्द्र चौधरी ने बताया कि मामले की जांच जारी है. हालांकि, परिजनों का कहना है कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित है कार्रवाई न के बराबर है.

इनपुट: मुकेश कुमार

