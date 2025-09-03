जहानाबाद में आभा रानी ने माई बहन मान योजना के तहत शुरू किया जनसंपर्क अभियान, महिलाओं में दिखा खास उत्साह
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2907782
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में आभा रानी ने माई बहन मान योजना के तहत शुरू किया जनसंपर्क अभियान, महिलाओं में दिखा खास उत्साह

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहानाबाद में राजद नेत्री और जिला परिषद सदस्य आभा रानी ने माई बहन मान योजना के तहत जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है. अब तक 10 हजार से ज्यादा महिलाओं का निबंधन हो चुका है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:02 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में आभा रानी का जनसंपर्क अभियान
जहानाबाद में आभा रानी का जनसंपर्क अभियान

Jehanabad News: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही घोषित नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है. इसी कड़ी में जहानाबाद जिला मुख्यालय के देवरिया मोहल्ले में राजद की प्रदेश नेत्री और जिला परिषद सदस्य आभा रानी ने 'माई बहन मान योजना' के प्रचार-प्रसार के तहत जनसंपर्क अभियान चलाया. इस दौरान वे महिलाओं से सीधे मुलाकात कर रही हैं और आधार कार्ड के आधार पर उनका निबंधन करवा रही हैं.

आभा रानी के इस अभियान को देखते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं उनके पास पहुंच रही हैं. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वे जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाकर निबंधन करवा रही हैं. अब तक लगभग 10 हजार से अधिक महिलाओं का निबंधन हो चुका है और यह अभियान लगातार जारी है. उनके नेतृत्व में कई जगहों पर बाइक यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, जिससे अभियान को और गति मिल रही है.

आभा रानी ने नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला. उनका कहना है कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित है, जिन्हें पूरा करना मुश्किल है. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार राजद की योजनाओं की नकल कर रही है. उदाहरण देते हुए कहा कि जब तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया, तो सरकार भी ऐसी घोषणा करने की तैयारी में लग गई.

Add Zee News as a Preferred Source

आभा रानी ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव ने जब 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही, तो सरकार ने इसकी नकल करते हुए 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने का ऐलान कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि राजद जब थोड़े समय के लिए सत्ता में आई थी, तब लाखों युवाओं को नौकरी दी गई थी, जबकि मौजूदा सरकार रोजगार देने में असफल रही है. उनका दावा है कि आने वाले चुनाव में महिलाएं और युवा इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प ले चुके हैं.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- पटना सिविल कोर्ट में पीएम मोदी को गाली मामले में केस दर्ज, राहुल गांधी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Jehanabad news
जहानाबाद में आभा रानी ने माई बहन मान योजना के तहत शुरू किया जनसंपर्क अभियान
Anant Singh
अनंत सिंह के पूर्व करीबी लल्लू मुखिया को हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Motihari Road accident
मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से कई यात्री घायल
kangana ranaut
आरजेडी एक महिला विरोधी पार्टी, ऐसी पार्टियों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए
bihar chunav 2025
SIR में जिनके नाम काटे गए हैं, उनके नाम जुड़वाएं, बैठक में तेजस्वी ने दिए निर्देश
Supreme Court
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद भारत से फरार हुआ क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट जताई चिंता
Jamshedpur News
जमशेदपुर में साइबर अपराधियों के नेटवर्क का भंडाफोड़, 12 अमेरिकी नागरिक बने शिकार
Jehanabad news
Jehanabad News: रिटायर इंजीनियर के घर चोरी, ढाई लाख के आभूषण और नकदी गायब
bihar chunav 2025
जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने दिया संकेत, बताया कहां से लड़ सकते हैं चुनाव
bihar chunav 2025
एनडीए और विकास, दोनों एक-दूसरे के पर्याय: मंत्री नितिन नबीन
;