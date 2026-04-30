जहानाबाद में राजद का दबदबा, सोनू राधे निर्विरोध बने जिला परिषद अध्यक्ष

Jehanabad District Council​: जहानाबाद में समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में अभिषेक रंजन उर्फ सोनू राधे को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. निर्वाचन की प्रक्रिया उप विकास आयुक्त डॉ प्रीति की देखरेख में संपन्न हुई.

​दरअसल, अध्यक्ष पद के लिए केवल अभिषेक रंजन ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया था. किसी अन्य प्रत्याशी के मैदान में न होने के कारण उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित किया गया. ​पार्षदों में कुल 13 पार्षदों में से 11 पार्षद चुनाव प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे. ​पहली बार कम उम्र में जिला परिषद सदस्य बने अभिषेक रंजन ने अपनी जीत का श्रेय सभी पार्षदों और जनता को दिया.

निर्वाचन के बाद समाहरणालय से बाहर निकलते ही समर्थकों ने उन्हें फूलों की मालाओं से लाद दिया और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभिषेक रंजन उर्फ सोनू राधे ने बताया कि सभी जिला पार्षद सदस्यों के सहयोग से जिले की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना और जन-जन तक लाभ पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी.

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बता दें कि सोनू राधे राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और वर्तमान में राजद युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत हैं. उनकी इस जीत से राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है. ​

ध्यान हो कि 28 मार्च को तत्कालीन अध्यक्ष रानी कुमारी के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनकी कुर्सी चली गई थी. उसके बाद से ही रिक्त पड़े इस पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा था.

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