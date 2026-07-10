/जहानाबाद में चला प्रशासन का बुलडोजर: स्टेशन रोड से हटाए गए दर्जनों अवैध शेड और दुकानें, सामान भी जब्त

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जहानाबाद जिला में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने सड़क किनारे से कई दुकानों पर बुलडोजर चलाकर हटाया गया. इस दौरान कई दुकानों का सामान भी जब्त किया गया. मामला नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन इलाके का है. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया.
अभियान के दौरान जैसे ही नगर परिषद की टीम और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची, अवैध दुकानदारों के बीच अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. लोग आनन-फानन में अपनी-अपनी दुकानों का सामान समेटते नजर आए. इस दौरान सड़क और नालों के किनारे अवैध रूप से बनाए गए दर्जनों शेड, दुकानों और अन्य अस्थायी ढांचों को जेसीबी की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया.
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह ने बताया कि शहर के नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के कारण न केवल जल निकासी पूरी तरह प्रभावित हो रही थी, बल्कि नगर परिषद के सफाई कर्मियों को सफाई कार्य करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इसी वजह से जिला प्रशासन के निर्देशानुसार यह विशेष अभियान शुरू किया गया है.
कार्यपालक पदाधिकारी ने साफ किया कि इस अभियान की शुरुआत काको मोड़ से की गई है और इसे लगातार स्टेशन रोड की ओर आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्रवाई से पहले संबंधित दुकानदारों और लोगों को कई बार खुद से अतिक्रमण हटाने की सख्त चेतावनी और नोटिस दिया गया था. इसके बावजूद जब लोगों ने स्वेच्छा से सड़कों और नालों को मुक्त नहीं किया, तब जाकर प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी.
उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सड़कों पर आवागमन सुगम होने की उम्मीद है. साथ ही नगर परिषद ने दोबारा अतिक्रमण करने वालों को कानूनी कार्रवाई की कड़ी चेतावनी भी दी.