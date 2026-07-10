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जहानाबाद में चला प्रशासन का बुलडोजर: स्टेशन रोड से हटाए गए दर्जनों अवैध शेड और दुकानें, सामान भी जब्त

Jehanabad News: जिला प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 10 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को चला. सड़क किनारे से दर्जनों दुकानें हटाईं गई. इस दौरान अवैध दुकानदारों के बीच अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 10, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:24 PM IST
जहानाबाद में चला प्रशासन का बुलडोजर: स्टेशन रोड से हटाए गए दर्जनों अवैध शेड और दुकानें, सामान भी जब्त
Image Credit: (Z News) अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चला जिला प्रशासन का बुलडोजरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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