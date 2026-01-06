Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3065522
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में पंचायतों में शिविर लगाकर बनाई जा रही किसानों की डिजिटल आईडी, जानें इसकी खासियत

जहानाबाद में 6 से 9 जनवरी तक एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल आईडी प्रदान करना है, जो सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अनिवार्य है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:10 PM IST

Trending Photos

एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन
एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन

बिहार के जहानाबाद जिले में किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और सरकारी सुविधाओं को पारदर्शी बनाने के लिए 'एग्री स्टैक' योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य युद्धस्तर पर शुरू हो गया है. मंगलवार यानी 6 जनवरी, 2026 से जिले के सभी प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसानों की यूनिक 'फार्मर आईडी' बनाई जा रही है.

एग्री स्टैक परियोजना के तहत जहानाबाद के सभी प्रखंडों में 6 से 9 जनवरी तक सघन अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में सदर प्रखंड के नौरू गांव में आयोजित शिविर में कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारी सुबह से ही तैनात रहे. शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों का डेटाबेस तैयार करना है, ताकि उन्हें भविष्य में बीज, खाद, कृषि उपकरण और ऋण जैसी सुविधाओं के लिए बार-बार कागजी कार्यवाही न करनी पड़े.

योजना की शुरुआत उत्साहजनक रही, लेकिन तकनीकी खामियों ने किसानों के उत्साह पर पानी फेर दिया. नौरू और आसपास के गांवों से आए किसानों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ा. किसानों का आरोप है कि इंटरनेट सर्वर की खराबी और पोर्टल के बार-बार 'क्रैश' होने के कारण फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी रही. दूर-दराज के गांवों से आए कई बुजुर्ग किसानों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा. किसानों ने बताया कि ई-केवाईसी और फार्मर आईडी को अब अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

शिविर में उपस्थित प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि जहानाबाद प्रखंड में कुल 5,500 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं. विभाग का लक्ष्य इन सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है. अब तक 3,300 किसानों की ई-केवाईसी और 750 किसानों की फार्मर आईडी सफलतापूर्वक बनाई जा चुकी है. उन्होंने स्वीकार किया कि सर्वर की धीमी गति के कारण मंगलवार को कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन इसे जल्द ही तकनीकी टीम के माध्यम से दुरुस्त कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- जमीन अधिग्रहण की बाधा होगी खत्म: बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए क्रांतिकारी बदलाव

एग्री स्टैक परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक किसान को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान करना है. इस आईडी में किसान की भूमि का विवरण, उगाई जाने वाली फसल और बैंक खाते की जानकारी सुरक्षित रहेगी. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और लाभ सीधे किसानों के खाते में पहुंच सकेगा. अधिकारियों ने अपील की है कि किसान 9 जनवरी तक अपने नजदीकी शिविर में पहुंचकर अपनी फार्मर आईडी अवश्य बनवा लें.

इनपुट- मुकेश कुमार

TAGS

Agri StackJehanabad news

Trending news

Pawan Singh birthday
पवन सिंह के जन्मदिन पर खेसारी का 'यूट्यूब धमाका', पावर स्टार को दी कड़ी शिकस्त
bihar roads project
जमीन अधिग्रहण की बाधा होगी खत्म: बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए क्रांतिकारी बदलाव
Pawan Singh
पवन सिंह के बर्थडे पर बवाल और वायरल वीडियो: स्टार प्रचारक की छवि को धक्का या...
Sakat Chauth 2026
सकट चौथ व्रत आज: 6 जनवरी को रात 8:35 बजे निकलेगा चंद्रमा
Bihar News
जुगेश्वर और शशि की जोड़ी ने खेती में दिखाया कमाल, ब्रोकली से कमा रहे मुनाफा
Gangster Aman Shukla Murder
पुरानी रंजिश या प्रेम-प्रसंग? अमन शुक्ला हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस
BSEB ITI exam 2026
BSEB ने जारी किया औद्योगिक प्रशिक्षण भाषा परीक्षा का शेड्यूल: आज से शुरू हुए आवेदन
TRE 4 Teacher Recruitment
STET में सफल लाखों उम्मीदवार, बहाली सिर्फ 26 हजार! शिक्षक भर्ती को लेकर भड़के छात्र
Gangster Aman Shukla Murder
इंग्लिश टीचर कैसे बना गैंगस्टर अमन शुक्ला, PNB लूटकांड से सुर्खियों में आया और अब...
Samastipur News
इंस्टाग्राम चैट से खुला राज: समस्तीपुर से लापता 12 साल का बच्चा कालिंपोंग में मिला