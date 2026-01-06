जहानाबाद में पंचायतों में शिविर लगाकर बनाई जा रही किसानों की डिजिटल आईडी, जानें इसकी खासियत

बिहार के जहानाबाद जिले में किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और सरकारी सुविधाओं को पारदर्शी बनाने के लिए 'एग्री स्टैक' योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य युद्धस्तर पर शुरू हो गया है. मंगलवार यानी 6 जनवरी, 2026 से जिले के सभी प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसानों की यूनिक 'फार्मर आईडी' बनाई जा रही है.

एग्री स्टैक परियोजना के तहत जहानाबाद के सभी प्रखंडों में 6 से 9 जनवरी तक सघन अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में सदर प्रखंड के नौरू गांव में आयोजित शिविर में कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारी सुबह से ही तैनात रहे. शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों का डेटाबेस तैयार करना है, ताकि उन्हें भविष्य में बीज, खाद, कृषि उपकरण और ऋण जैसी सुविधाओं के लिए बार-बार कागजी कार्यवाही न करनी पड़े.

योजना की शुरुआत उत्साहजनक रही, लेकिन तकनीकी खामियों ने किसानों के उत्साह पर पानी फेर दिया. नौरू और आसपास के गांवों से आए किसानों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ा. किसानों का आरोप है कि इंटरनेट सर्वर की खराबी और पोर्टल के बार-बार 'क्रैश' होने के कारण फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी रही. दूर-दराज के गांवों से आए कई बुजुर्ग किसानों को बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा. किसानों ने बताया कि ई-केवाईसी और फार्मर आईडी को अब अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

शिविर में उपस्थित प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि जहानाबाद प्रखंड में कुल 5,500 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं. विभाग का लक्ष्य इन सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है. अब तक 3,300 किसानों की ई-केवाईसी और 750 किसानों की फार्मर आईडी सफलतापूर्वक बनाई जा चुकी है. उन्होंने स्वीकार किया कि सर्वर की धीमी गति के कारण मंगलवार को कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन इसे जल्द ही तकनीकी टीम के माध्यम से दुरुस्त कर लिया जाएगा.

एग्री स्टैक परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक किसान को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान करना है. इस आईडी में किसान की भूमि का विवरण, उगाई जाने वाली फसल और बैंक खाते की जानकारी सुरक्षित रहेगी. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और लाभ सीधे किसानों के खाते में पहुंच सकेगा. अधिकारियों ने अपील की है कि किसान 9 जनवरी तक अपने नजदीकी शिविर में पहुंचकर अपनी फार्मर आईडी अवश्य बनवा लें.

