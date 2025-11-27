जहानाबाद से लापता लड़की को अलीगढ़ जीआरपी ने बरामद किया, ग्रामीणों ने किया बवाल

Jehanabad News: जहानाबाद में कुछ दिनों से एक 11 साल की किशोरी लापता थी, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया. वही, किशोरी को यूपी के अलीगढ़ में मगध एक्सप्रेस ट्रेन से जीआरपी पुलिस ने बरामद कर लिया है.
Jehanabad News: खबर जहानाबाद से है, जहां पिछले दिनों से एक किशोरी के लापता होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जहानाबाद-नालंदा मुख्य सड़क मार्ग एनएच-33 को घंटों सड़क जाम कर जमकर बवाल किया. वही, इस जाम से हाईवे पर छोटी-बड़ी वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया.
पूरी घटना काको थाना क्षेत्र के सरस्वती मोड़ के पास की है. दरअसल पाली थाना अंतर्गत बड़की मुरारी गांव की एक 11 वर्षीय किशोरी बुधवार (26 नवंबर) को अपने गांव से जहानाबाद शहर जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई. परिजनों ने लगातार खोजबीन की लेकिन सुराग नहीं मिलने पर पाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ा. इधर जाम की सूचना मिलते ही काको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी प्रयासों के बाद लोगों को समझा-बुझाकर जाम को खत्म कराया.
इस बीच खबर आई कि किशोरी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मगध एक्सप्रेस ट्रेन से जीआरपी पुलिस ने सकुशल बरामद किया गया है. सूचना मिलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जहानाबाद पुलिस और अलीगढ़ जीआरपी के संयुक्त प्रयास से किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. अब लड़की को पुलिस सुरक्षा में जहानाबाद लाया जा रहा है. वही, अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि बरामदगी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार,जहानाबाद
