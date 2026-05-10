जहानाबाद में तालाब की खुदाई के दौरान निकली भगवान विष्णु की प्राचीन अष्टधातु मूर्ति, दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़

Jehanabad News: जहानाबाद में उस समय भक्ति और उत्साह का माहौल बन गया, जब तालाब की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक अत्यंत प्राचीन अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति बरामद हुई. इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए मौके पर जमा हो गई. मामला मखदुमपुर प्रखंड के चांढ़ गांव की है. दरअसल, चांढ़ गांव में जेसीबी मशीन से तालाब के खुदाई का काम चल रहा था. खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे से भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा दिखीं.

मजदूरों ने मूर्ति को बाहर निकाला, जिसके बाद से ही ग्रामीणों ने इसे गांव के लिए शुभ संकेत और भगवान का चमत्कार मान लिया. मूर्ति मिलने के बाद ग्रामीणों से साफ किया और स्थानीय महिलाओं ने मंगलगीत गाए और ग्रामीणों ने धूप-दीप एवं पुष्प अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना शुरू कर दी. गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से काफी समृद्ध रहा है और संभवतः यहाँ प्राचीन काल में कोई बड़ा मंदिर रहा होगा. ग्रामीणों ने इस महत्वपूर्ण खोज की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी है. फिलहाल ग्रामीणों ने मूर्ति को पास के सूर्य मंदिर में रखकर पूजा पाठ शुरू कर दी है.

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ग्रामीणों की मांग है कि इस बेशकीमती और प्राचीन मूर्ति की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए. साथ ही, गांव के लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराकर मूर्ति की विधिवत स्थापना कराई जाए. ​फिलहाल, सुरक्षा और जांच की दृष्टि से प्रशासन की टीम का इंतजार किया जा रहा है, जबकि गांव में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है.