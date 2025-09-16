जहानाबाद में तेजस्वी यादव की सभा में विधायक सुदय यादव के खिलाफ कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, उठी हटाने की मांग

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की "बिहार अधिकार यात्रा" की शुरुआत जहानाबाद से हुई, लेकिन पहले ही दिन स्थानीय विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव को लेकर भारी विरोध देखने को मिला. गांधी मैदान में आयोजित सभा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियाँ लेकर पहुँचे और "सुदय हटाओ, जहानाबाद बचाओ" के नारे लगाए. इससे माहौल में हलचल मच गई और राजद के भीतर की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई.

सिर्फ सभा स्थल ही नहीं, बल्कि शहर के अलग-अलग जगहों पर भी विरोध देखने को मिला. फिदा हुसैन मोड़ और घोसी मोड़ पर स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय और राजद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के काफिले को रोक दिया और नारेबाजी की. विरोध करने वालों ने कहा कि "तेजस्वी से बैर नहीं, सुदय की खैर नहीं."

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि विधायक सुदय यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया है. उन्होंने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के उस सिद्धांत के खिलाफ काम किया, जिसके लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव खड़े होते हैं. कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप था कि विधायक मद की राशि का बंदरबांट अपने चहेतों के बीच किया गया.

जहां कार्यकर्ता खुलेआम विधायक के खिलाफ नाराज़गी जता रहे थे, वहीं राजद पार्टी के प्रवक्ता और कुछ नेताओं ने विधायक का बचाव करने की कोशिश की. लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश सभा स्थल से लेकर काफिले तक देखने को मिला, जिससे साफ हो गया कि स्थानीय स्तर पर असंतोष गहरा है.

विरोध के बावजूद तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ और कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ. दो दिनों से हो रही बारिश के बीच भी कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे और सभा स्थल को पोस्टर-बैनरों से सजा दिया गया. तेजस्वी यादव ने जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत की और इस्लामपुर, हिलसा और फतुहा में भी जनसभा को संबोधित किया.

जहानाबाद को राजद का मजबूत गढ़ माना जाता है. ऐसे में विधायक के खिलाफ इस तरह का विरोध महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है. कार्यकर्ताओं का असंतोष अगर दूर नहीं हुआ तो चुनावी मौसम में यह विवाद राजद के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है.

इनपुट- मुकेश कुमार

