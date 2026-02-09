Jehanabad News: घर से खाना खाकर निकला था अंकित, बेर के पेड़ से लटका मिला शव

Jehanabad News: जहानाबाद में पेड़ के फंदे से लटका एक किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है. परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं. पूरी घटना काको थाना क्षेत्र के काको चंद्रवंशी मोहल्ले की है. मृतक किशोर की पहचान शशि भूषण राम के 16 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में की गई है, जो इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देने वाला छात्र बताया जा रहा है.

खाना खाकर घर से निकला था

घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि रविवार (8 फरवरी) की दोपहर एक बजे वह खाना खाकर घर से निकला था जो वापस नही आया. परिजनों ने जब उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा था. सोमवार की सुबह उसका शव मोहल्ले के पास एक बैर के पेड़ से लटका हुआ मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि हाल ही में पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें उसे देख लेने की धमकी भी दी गई थी.

पेड़ से लटका हुआ शव बरामद

इधर घटना की सूचना मिलते ही काको थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक जांच टीम को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है. वही इस संबंध में ऑफ कैमरा पुलिस अधिकारी ने बताया कि पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ है. परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं. फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद