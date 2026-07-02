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मां का इकलौता सहारा और देश का रखवाला... नहीं रहे जहानाबाद के जांबाज जवान अवधेश कुमार, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

Army soldier Awadhesh Kumar: मृतक जवान अवधेश कुमार अपने पिता स्वर्गीय प्रभु यादव के इकलौते पुत्र थे. बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी मां की देखरेख में उनके चाचा ने तंगी और संघर्षों के बीच उनकी पढ़ाई-लिखाई कराई. देश सेवा का जज्बा लिए अवधेश वर्ष 2012 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:39 PM IST
मां का इकलौता सहारा और देश का रखवाला... नहीं रहे जहानाबाद के जांबाज जवान अवधेश कुमार, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई
Image Credit: (Z News) जहानाबाद में आर्मी जवान अवधेश कुमार की राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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