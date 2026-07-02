/मां का इकलौता सहारा और देश का रखवाला... नहीं रहे जहानाबाद के जांबाज जवान अवधेश कुमार, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

इधर, ​शहीद जवान के अंतिम संस्कार में पूर्व सांसद डॉ. जगदीश शर्मा सहित जिले के कई गणमान्य लोग शामिल हुए. शोकाकुल परिवार से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि देश की सेवा में समर्पित एक वीर जवान का इस तरह असमय चले जाना पूरे समाज और राष्ट्र के लिए एक ऐसी क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता. वहीं, पार्थिव शरीर के साथ आए सेना के अधिकारियों ने बताया कि मृतक जवान बेहद होनहार और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान थे. उन्होंने पीड़ित परिवार को ढाढस बंधाते हुए आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से मिलने वाले सभी अनुग्रह लाभ और सहायता राशि परिवार को जल्द से जल्द प्रदान की जाएगी.