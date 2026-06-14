शवयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सांसद सुरेंद्र यादव, मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए जहां वीर सपूत के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. ​तिरंगे में लिपटा शुभम का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर के आंगन में उतारा गया, चीख-पुकार मच गया. जिस बेटे की शादी के सपने परिवार देख रहा था, उसे इस हाल में देखकर मां गहरे सदमे में चली गईं. वहीं छोटा भाई सत्यम कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था. ​गया के विष्णुपथ घाट पर शहीद शुभम कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसे लेकर बड़ी संख्या में एयरफोर्स के जवान भी शामिल थे, जो अंतिम विदाई के मौके पर भारतीय वायुसेना के जवान गॉर्ड ऑफ ऑनर देंगे.