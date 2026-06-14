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Jehanabad News: असम के जोरहाट से शनिवार (13 जून, 2026) को आई एक मनहूस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में जहानाबाद के हुलासगंज का जांबाज बेटा शुभम कुमार देश के लिए शहीद हो गया. आज शहीद शुभम का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बनवरिया पहुंचा, हर आंख नम हो गई, पूरा इलाका रो पड़ा. सभी ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी. आसपास के इलाकों से आए हजारों युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा, शुभम तेरा नाम रहेगा के गगनभेदी नारे लगाए.
शवयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सांसद सुरेंद्र यादव, मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए जहां वीर सपूत के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. तिरंगे में लिपटा शुभम का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर के आंगन में उतारा गया, चीख-पुकार मच गया. जिस बेटे की शादी के सपने परिवार देख रहा था, उसे इस हाल में देखकर मां गहरे सदमे में चली गईं. वहीं छोटा भाई सत्यम कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था. गया के विष्णुपथ घाट पर शहीद शुभम कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसे लेकर बड़ी संख्या में एयरफोर्स के जवान भी शामिल थे, जो अंतिम विदाई के मौके पर भारतीय वायुसेना के जवान गॉर्ड ऑफ ऑनर देंगे.
बताया जा रहा है कि पिता अमरेंद्र आनंद उर्फ पप्पू शर्मा शहीद को मुखाग्नि देंगे. ग्रामीणों ने बताया कि बेहद गरीब और किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले शुभम बचपन से ही होनहार, शांत और अनुशासित थे. अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने वर्ष 2021 में भारतीय वायुसेना में योगदान दिया था. देश सेवा में जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा. गांव के पुराने जीर्ण-शीर्ण मकान को छोड़कर उन्होंने एक सुंदर नया घर बनवाया था, जिसका गृह प्रवेश भी अभी तक नहीं हुआ है. उसकी शादी की शहनाइयां गूंजने वाली थीं. किसी को अंदाजा नहीं था कि वह अपने परिवार से आखिरी बार मिल रहे हैं.
बता दें कि असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर शनिवार, 13 जून 2026 को भारतीय वायुसेना का एक AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना ग्रस्त हो गया था. इस भीषण हादसे में जहानाबाद के शुभम कुमार समेत वायुसेना के पांच कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विमान के सह-पायलट गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस दुखद खबर से पूरे जहानाबाद जिले में मातम पसरा हुआ है.