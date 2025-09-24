टॉयलेट करने जा रहा था बीए का स्टूडेंट सुमित, तभी गिरा ठनका और चली गई जान

Jehanabad News: जहानाबाद में बारिश और वज्रपात ने कहर बरपाया है. बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने एक परिवार से उनका होनहार बेटा छीन लिया. मामला घोसी थाना क्षेत्र के उबेर गांव का है. जहां ठनका की चपेट आने से छात्र की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक छात्र की पहचान मनोज कुमार के 22 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार के रूप में की गई है. जो बीए का छात्र बताया जाता है.

घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि सुमित बीए का छात्र था और वह गांव के बधार में शौच के लिए जा रहा था. इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और आकाशीय बिजली चमकने के बाद सीधे उनके ऊपर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया. आसपास के लोगों की जब नजर पड़ी तो आनन फानन उसे उठाकर घर लाया जहां रास्ते मे ही उसकी मौत हो गयी.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि घटना इतनी अचानक थी कि वे संभल भी नहीं सके. इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही गांव और परिजनों को मिली, पूरे परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

इधर, घटना की सूचना पुलिस को दी गयी. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस संबंध में घोसी थाने की पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठनका गिरने से एक छात्र की मौत हुई है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

