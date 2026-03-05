Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3130766
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में होली की छुट्टी के बाद गायब मिले गुरुजी! बीईओ के औचक निरीक्षण में खुली पोल

Jehanabad Latest News: जहानाबाद के रामगंज स्कूल में भारी अव्यवस्था देखने को मिली. बीईओ की रेड से स्कूल में हड़कंप मच गया. यहां बिना बताए शिक्षक गायब मिले. बीईओ ने शिक्षकों का खेल और रजिस्टर में भी हेरफेर को पकड़ा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 05, 2026, 04:26 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में बीईओ ने पकड़ा शिक्षकों का खेल, रजिस्टर में भी हेरफेर
जहानाबाद में बीईओ ने पकड़ा शिक्षकों का खेल, रजिस्टर में भी हेरफेर

Jehanabad News: बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावों के बीच जहानाबाद के घोसी प्रखंड में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. गुरुवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुमार ने उच्च विद्यालय रामगंज का औचक निरीक्षण किया, जहां अव्यवस्था देखकर वे दंग रह गए. 

दरअसल, होली की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के पहले ही दिन विद्यालय से दो शिक्षक नदारद पाए गए. ​बीईओ नीरज कुमार जैसे ही उच्च विद्यालय रामगंज पहुंचे और शिक्षक उपस्थिति पंजी की जांच की, तो स्थिति चौंकाने वाली थी. एक शिक्षक पिछले दो दिनों से बिना किसी सूचना के गायब था. जबकि एक अन्य शिक्षक विद्यालय पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन रजिस्टर में उसके कॉलम में न तो उपस्थित दर्ज था और न ही अनुपस्थित. छुट्टी के लिए कोई आवेदन भी नहीं दिया गया था. 

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ दिन पहले ही स्कूल का उपस्थिति रजिस्टर भी बदल दिया गया है, जिसकी अब गहनता से जांच की जा रही है. ​जब इन अनियमितताओं को लेकर प्रभारी प्रधानाध्यापक से पूछताछ की गई, तो उन्होंने चुप्पी साध ली और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीईओ ने पाया कि कई शिक्षक जिन्हें वीक्षक कार्य में लगाया गया था, वे भी विद्यालय में उपस्थित नहीं थे. ​बीईओ नीरज कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि उच्च विद्यालय रामगंज में पठन-पाठन का स्तर गिर गया है और शिक्षक समय पर नहीं आते. इसी शिकायत के आलोक में यह छापेमारी की गई. 

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम सुविधाएं दे रही है, इसके बावजूद शिक्षकों की ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषी शिक्षकों पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

बता दें कि ​जब से नीरज कुमार ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदभार संभाला है, वे लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं. उनके इस कड़े रुख के कारण क्षेत्र के लापरवाह शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: जहानाबाद में बच्चे के पेशाब करने को लेकर विवाद, खूनी संघर्ष में महिला समेत 9 घायल

TAGS

Jehanabad newsBihar News

Trending news

Jehanabad news
जहानाबाद में होली की छुट्टी के बाद गायब मिले गुरुजी!BEO के औचक निरीक्षण में खुली पोल
nitish kumar
जब भी कमजोर समझा गया, और ताकतवर बनकर उभरे नीतीश, राज्यसभा जाना Exit है या नई Entry
Jehanabad news
जहानाबाद में बच्चे के पेशाब करने को लेकर विवाद, खूनी संघर्ष में महिला समेत 9 घायल
patna news
गर्मियों में जीरो बिजली कट की तैयारी, पटना में बन रहे चार नए पावर सब स्टेशन
nitish kumar
कोशिश थी राबड़ी देवी का आवास बदलने की, बदल गया CM नीतीश कुमार का पता!, जानें माजरा
Mokama news
मोकामा में CRPF जवानों और ग्रामीणों में मारपीट, दोनों पक्षों ने लगाए गंभीर आरोप
nitish kumar
13 गाय, 10 बछड़े और इतने रुपये कैश, जानिए नीतीश कुमार की कितनी है संपत्ति
nitin Nabin
नितिन नवीन की बड़ी उपलब्धि: अध्यक्ष बनने के 45 दिनों के भीतर बिहार में दिखाया जादू!
Gaya News
रंग-गुलाल से सिंदूरदान तक का सफर, प्रेमिका से होली खेलने गए प्रेमी की शादी
Bagaha News
रामनगर में तेज रफ्तार ऑटो पलटा: पांच सरकारी शिक्षक घायल, चार की हालत गंभीर