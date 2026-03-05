जहानाबाद में होली की छुट्टी के बाद गायब मिले गुरुजी! बीईओ के औचक निरीक्षण में खुली पोल

Jehanabad News: बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावों के बीच जहानाबाद के घोसी प्रखंड में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. गुरुवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुमार ने उच्च विद्यालय रामगंज का औचक निरीक्षण किया, जहां अव्यवस्था देखकर वे दंग रह गए.

दरअसल, होली की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के पहले ही दिन विद्यालय से दो शिक्षक नदारद पाए गए. ​बीईओ नीरज कुमार जैसे ही उच्च विद्यालय रामगंज पहुंचे और शिक्षक उपस्थिति पंजी की जांच की, तो स्थिति चौंकाने वाली थी. एक शिक्षक पिछले दो दिनों से बिना किसी सूचना के गायब था. जबकि एक अन्य शिक्षक विद्यालय पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन रजिस्टर में उसके कॉलम में न तो उपस्थित दर्ज था और न ही अनुपस्थित. छुट्टी के लिए कोई आवेदन भी नहीं दिया गया था.

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ दिन पहले ही स्कूल का उपस्थिति रजिस्टर भी बदल दिया गया है, जिसकी अब गहनता से जांच की जा रही है. ​जब इन अनियमितताओं को लेकर प्रभारी प्रधानाध्यापक से पूछताछ की गई, तो उन्होंने चुप्पी साध ली और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

बीईओ ने पाया कि कई शिक्षक जिन्हें वीक्षक कार्य में लगाया गया था, वे भी विद्यालय में उपस्थित नहीं थे. ​बीईओ नीरज कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि उच्च विद्यालय रामगंज में पठन-पाठन का स्तर गिर गया है और शिक्षक समय पर नहीं आते. इसी शिकायत के आलोक में यह छापेमारी की गई.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम सुविधाएं दे रही है, इसके बावजूद शिक्षकों की ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषी शिक्षकों पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि ​जब से नीरज कुमार ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदभार संभाला है, वे लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं. उनके इस कड़े रुख के कारण क्षेत्र के लापरवाह शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है.

