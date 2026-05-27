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भोजपुरी सिंगर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Jehanabad News: कलाकारों को मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए. अगर आप किसी खास दल को खुश करने के लिए दूसरे दल के नेताओं को अपशब्द कहते हैं या गाली-गलौज करते हैं तो इनाम मिलने से पहले दंड मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए. 

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 27, 2026, 02:49 PM IST

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भोजपुरी सिंगर चुन्नू गिरफ्तार
भोजपुरी सिंगर चुन्नू गिरफ्तार

Jehanabad News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना एक भोजपुरी सिंगर को भारी पड़ गया है. भोजपुरी सिंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पटना और जहानाबाद की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में आरोपी गायक चुन्नू लाल यादव उर्फ निर्भय कुमार को दबोच लिया है. मामला मखदुमपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव का है.  

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दरअसल, मंगलवार को सोशल मीडिया पर मगध क्षेत्र के एक भोजपुरी सिंगर एवं गीतकार का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में आरोपी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज करता दिख रहा था. वीडियो सामने आने के बाद पटना साइबर थाने की पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री की गरिमा और छवि को धूमिल करने का मामला दर्ज कर लिया. 

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एफआईआर दर्ज होते ही साइबर सेल ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और जहानाबाद पुलिस के साथ मिलकर श्रीपुर गांव में छापेमारी की. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चुन्नू लाल यादव को उसके पैतृक घर से गिरफ्तार कर लिया. 

इस मामले में घोसी एसडीपीओ कृति कमल ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और गाली दी गई थी, जो उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास था. इसी आधार पर पटना साइबर थाना में केस दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

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