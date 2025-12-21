मांझी के काउंटिंग वाले बयान पर विधानसभा अध्यक्ष की सफाई, बताया क्यों लिया था DM का नाम

Bihar Assembly Speaker Prem Kumar: हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के वायरल बयान के बाद विपक्ष हमलावर है. वहीं, मगध क्षेत्र के कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मांझी के बयान का बचाव करते हुए इसे बे-वजह का तुल दिए जाने वाला मामला बताया.

'मतगणना के बाद री-काउंटिंग की बात की ओर इशारा'

दरअसल, जहानाबाद के टाउन हाल में चंद्रवंशी मिलन सह अभिनंदन समारोह में शिरकत करने पहुंचे. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से बात कही थी. प्रत्याशियों को मतगणना के बाद री-काउंटिंग की बात की ओर इशारा किया था. जिसको लेकर लोग गलत प्रचारित कर रहे हैं.

डीएम ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं

उन्होंने वायरल वीडियो में तत्कालीन डीएम का नाम लिए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने आईएएस अधिकारी का भी बचाव करते हुए कहा कि चूंकि डीएम ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं और बिना उनकी अनुमति के री-काउंटिंग नहीं हो सकती थी. इस कारण केंद्रीय मंत्री ने उनका नाम लिया था.

बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने हिजाब मामले में दी सफाई

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुद इस मुद्दे पर सारी बातों को क्लियर कर दिया है. इसके बावजूद विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है. बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने हिजाब मामले में सफाई देते हुए कहा कि पूरा देश नीतीश कुमार के छवि और चरित्र को जनता है. एक पिता तुल्य गार्जियन होने के नाते उन्होंने नकाब हटाने की बात कही थी, न कि उनकी मनसा गलत थी... पर लोग इसे वेवजह तुल्य दे रहे है.

क्या है मांझी का वायरल वीडियो, जानिए

बता दें कि सोशल मीडिया पर जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में वह एक सभा में कह रहे थे कि साल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उनके उम्मीदवार करीब 2700 वोटों से हार गए थे, लेकिन नियमों के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों से री-काउंटिंग की मांग की और अधिकारियों ने इसे स्वीकार कर लिया. नतीजा यह हुआ कि दोबारा गिनती के बाद जीत उनके पक्ष में आ गई. इसी वीडियो में वह तत्कालीन डीएम का भी जिक्र कर रहे थे.

