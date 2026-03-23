Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3151207
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

सेल्फ स्टडी के दम पर खुशबू बनीं जिला टॉपर, कुछ ऐसी है संघर्ष की कहानी

Bihar Intermediate Examination Results: बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के आर्ट्स संकाय में खुशबू ने 500 में से 465 अंक (93%) हासिल कर न केवल अपने गांव, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है. वह जिले की टॉपर बनीं हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:11 PM IST

Trending Photos

सेल्फ स्टडी के दम पर खुशबू बनीं जिला टॉपर
सेल्फ स्टडी के दम पर खुशबू बनीं जिला टॉपर

Bihar Board 12th Result: मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, इस कहावत को खुशबू कुमारी ने चरितार्थ कर दिखाया है. घोसी प्रखंड के गोपालगंज बाजार गांव की खुशबू कुमारी ने जहानाबाद जिले को टॉप किया है. 

बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के आर्ट्स संकाय में खुशबू ने 500 में से 465 अंक (93%) हासिल कर न केवल अपने गांव, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है. खुशबू ने अपग्रेड उच्च माध्यमिक विद्यालय वैरामसराय में पढ़ाई कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी मेधा का लोहा मनवाया है.​ 

एक साधारण परिवार से आने वाली खुशबू, ओमकार कुमार की पुत्री हैं. पिता कपड़ा का व्यवसाय करते है और मां गृहणी हैं. खुशबू के इस उपलब्धि के पीछे कोई बड़े कोचिंग संस्थान का हाथ नहीं, बल्कि उनकी अपनी सेल्फ स्टडी, कड़ी मेहनत और अनुशासन है. खुशबू ने साबित कर दिया कि अगर संकल्प दृढ़ हो, तो संसाधनों की कमी सफलता के आड़े नहीं आती.​ रिजल्ट आने के बाद गोपालगंज बाजार गांव में जश्न का माहौल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

खुशबू की सफलता पर उनके माता-पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं. ​पिता ओमकार कुमार ने बताया कि उन्हें बेटी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा कि उसकी मेहनत देखकर लगता था कि वह बिहार टॉपर बनेगी. हालांकि, कुछ अंकों से वह चूक गई, लेकिन जिला टॉपर बनकर उसने हमारा सीना चौड़ा कर दिया है. 

माता सरिता देवी ने मिठाई खिलाकर बेटी को आशीर्वाद दिया और कहा कि खुशबू ने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है. ​अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को देने वाली खुशबू की उड़ान अभी बाकी है. अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा करते हुए खुशबू ने बताया ​मेरा सपना सिविल सेवा में जाकर देश और समाज की सेवा करना है. मैं प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज के वंचित वर्गों के लिए काम करना चाहती हूं. 

​खुशबू की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर पूरे इलाके में खुशी की लहर है. आसपास के लोग और रिश्तेदार घर पहुंचकर एक-दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं. खुशबू की यह जीत जिले की अन्य बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई है कि कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी बड़े लक्ष्य को भेदा जा सकता है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: पिता बेचते हैं राशन, बेटी बनी बिहार की शान, सपना ने इंटर साइंस में बनीं सेकंड टॉपर

TAGS

bihar board 12th resultKhushboo

Trending news

bihar board 12th result
सेल्फ स्टडी के दम पर खुशबू बनीं जिला टॉपर, कुछ ऐसी है संघर्ष की कहानी
bihar board 12th result
सीवान में किसान की बेटी अमृता ने किया कमाल, बनीं बिहार बोर्ड आर्ट्स की स्टेट टॉपर
Bhojpuri news
पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, अंजलि राघव की शिकायत पर हरियाणा महिला आयोग ने भेजा नोटिस
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर की पलक ने किया कमाल, श्रृंगार दुकान चलाने वाले की बेटी बनी स्टेट टॉपर
Anant Singh
Anant Singh Bail News: सलाखों से बाहर आए अनंत सिंह, पटना से मोकामा तक जश्न
Nalanda News
नालंदा के बड़ागांव और औंगांरी धाम में उमड़ी छठव्रतियों की भीड़, शुरू हुआ महापर्व
Bihar Board Inter Result 2026
बिहार इंटर रिजल्ट: गया की निशु बनीं आर्ट्स टॉपर, प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान
Araria News
अररिया: गोबर गैस से रोशन हुआ किसान का चूल्हा, LPG का बना सस्ता और टिकाऊ विकल्प
Bihar Intermediate Results 2026
पिता बेचते हैं राशन, बेटी बनी बिहार की शान, सपना ने इंटर साइंस में बनीं सेकंड टॉपर
bihar board result 2026
बेगूसराय की अनामिका कुमारी बनीं बिहार की थर्ड टॉपर, इंटर साइंस में हासिल किए 478 अंक