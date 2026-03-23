सेल्फ स्टडी के दम पर खुशबू बनीं जिला टॉपर, कुछ ऐसी है संघर्ष की कहानी

Bihar Intermediate Examination Results: बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के आर्ट्स संकाय में खुशबू ने 500 में से 465 अंक (93%) हासिल कर न केवल अपने गांव, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है. वह जिले की टॉपर बनीं हैं.
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Bihar Board 12th Result: मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, इस कहावत को खुशबू कुमारी ने चरितार्थ कर दिखाया है. घोसी प्रखंड के गोपालगंज बाजार गांव की खुशबू कुमारी ने जहानाबाद जिले को टॉप किया है.
बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के आर्ट्स संकाय में खुशबू ने 500 में से 465 अंक (93%) हासिल कर न केवल अपने गांव, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है. खुशबू ने अपग्रेड उच्च माध्यमिक विद्यालय वैरामसराय में पढ़ाई कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी मेधा का लोहा मनवाया है.
एक साधारण परिवार से आने वाली खुशबू, ओमकार कुमार की पुत्री हैं. पिता कपड़ा का व्यवसाय करते है और मां गृहणी हैं. खुशबू के इस उपलब्धि के पीछे कोई बड़े कोचिंग संस्थान का हाथ नहीं, बल्कि उनकी अपनी सेल्फ स्टडी, कड़ी मेहनत और अनुशासन है. खुशबू ने साबित कर दिया कि अगर संकल्प दृढ़ हो, तो संसाधनों की कमी सफलता के आड़े नहीं आती. रिजल्ट आने के बाद गोपालगंज बाजार गांव में जश्न का माहौल है.
खुशबू की सफलता पर उनके माता-पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं. पिता ओमकार कुमार ने बताया कि उन्हें बेटी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा कि उसकी मेहनत देखकर लगता था कि वह बिहार टॉपर बनेगी. हालांकि, कुछ अंकों से वह चूक गई, लेकिन जिला टॉपर बनकर उसने हमारा सीना चौड़ा कर दिया है.
माता सरिता देवी ने मिठाई खिलाकर बेटी को आशीर्वाद दिया और कहा कि खुशबू ने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है. अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को देने वाली खुशबू की उड़ान अभी बाकी है. अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा करते हुए खुशबू ने बताया मेरा सपना सिविल सेवा में जाकर देश और समाज की सेवा करना है. मैं प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज के वंचित वर्गों के लिए काम करना चाहती हूं.
खुशबू की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर पूरे इलाके में खुशी की लहर है. आसपास के लोग और रिश्तेदार घर पहुंचकर एक-दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं. खुशबू की यह जीत जिले की अन्य बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई है कि कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी बड़े लक्ष्य को भेदा जा सकता है.
जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट
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