Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2981616
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

3 टिकट, 1 परिवार! क्या मगध में 'भूमिहार किंग' बनकर उभरेगा डॉ. अरुण कुमार का कुनबा?

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: अरुण कुमार की जदयू में वापसी के दौरान जो नेता शामिल कराने के दिन नदारद थे, वे अब टिकट की घोषणा के वक्त मंच पर दिखे. वहीं, मगध क्षेत्र के भूमिहार नेता सह पूर्व सांसद डॉ जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को तेजस्वी यादव ने राजद में शामिल कर जहानाबाद से उम्मीदवार बना दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:56 PM IST

Trending Photos

बिहार की राजनीति में इस बार एक ही परिवार सबसे ज्यादा चर्चा (File Photo)
बिहार की राजनीति में इस बार एक ही परिवार सबसे ज्यादा चर्चा (File Photo)

Bihar Chunav 2025: बिहार की राजनीति में इस बार एक ही परिवार सबसे ज्यादा चर्चा में है. जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ अरुण कुमार के परिवार की मानो किस्मत खुल गई है. एनडीए गठबंधन की दो पार्टियों जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने उनके परिवार के तीन सदस्यों को विधानसभा चुनाव में टिकट देकर बड़ी राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार को जहानाबाद के घोसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. 

वहीं, हम पार्टी ने अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार को गया जिले की टिकारी सीट से और भतीजे रोमित कुमार को अतरी सीट से मैदान में उतारा है. घोसी, टिकारी और अतरी तीनों सीटें जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं, जहां से डॉ अरुण कुमार दो बार सांसद रह चुके हैं. पहली बार जदयू से और दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार चार बार विधायक रह चुके हैं और फिलहाल हम पार्टी से टिकारी के मौजूदा विधायक हैं. 

अनिल कुमार ने साल 2005 में कोंच सीट से दो बार चुनाव जीता था. 2010 में परिसीमन के बाद जब टिकारी विधानसभा बनी, तब उन्होंने जदयू से जीत दर्ज की. 2015 में वे हम पार्टी के टिकट पर लड़े, लेकिन जदयू के अभय कुशवाहा से हार गए. 2020 में अनिल कुमार ने दोबारा हम से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. यह चुनाव ऋतुराज कुमार का राजनीतिक डेब्यू है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उनके पिता डॉ अरुण कुमार लंबे समय से जदयू में वापसी की कोशिश में थे. सितंबर में उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर राजनीतिक परिस्थितियों ने करवट बदल ली, कुछ प्रमुख नेता कार्यक्रम से दूर हो गए और वापसी टल गई. मगर, राजनीति ने फिर पलटी मारी. 

मगध क्षेत्र के भूमिहार नेता सह पूर्व सांसद डॉ जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को तेजस्वी यादव ने राजद में शामिल कर जहानाबाद से उम्मीदवार बना दिया. इसके जवाब में जदयू ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को मनाने के लिए उनके बेटे ऋतुराज को टिकट देकर घोसी से उतारा. अरुण कुमार की जदयू में वापसी के दौरान जो नेता शामिल कराने के दिन नदारद थे, वे अब टिकट की घोषणा के वक्त मंच पर दिखे. अशोक चौधरी भी इस मौके पर नजर आए, जिनके दामाद सायन कुणाल जहानाबाद में सक्रिय थे और घोसी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे. अरुण कुमार तीन भाइयों में बड़े हैं, अनिल कुमार, अरविंद कुमार और अरुण कुमार. तीसरे भाई अरविंद कुमार के बेटे रोमित कुमार, जो जीतन राम मांझी के सांसद प्रतिनिधि और हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्हें अतरी से टिकट दिया गया है. 

सूत्रों के अनुसार, अरुण और उनके भाइयों के रिश्ते बहुत मधुर नहीं हैं. हालांकि, अनिल और रोमित के बीच तालमेल अच्छा माना जाता है. दोनों एक ही पार्टी हम से चुनाव मैदान में हैं. मगध क्षेत्र की राजनीति में भूमिहार जाति का प्रभाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है. इस बार राजपूतों के समानांतर भूमिहार नेताओं को मिले टिकटों की संख्या ने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. 

यह भी पढ़ें: 'RJD-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, रेट लिस्ट जारी किया है', जानिए PM की 10 बड़ी बातें

जहानाबाद और गया की राजनीति अब न केवल राजद बनाम एनडीए की लड़ाई है, बल्कि यह जगदीश शर्मा बनाम अरुण कुमार के बीच भूमिहार नेतृत्व की भी टक्कर बन गई है. बहरहाल जहानाबाद और गया की तीनों सीटों पर अरुण कुमार परिवार का वर्चस्व इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकता है. तीन टिकट, एक परिवार, यह कहानी सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि मगध की जातीय-सामाजिक ताकत के बदलते संतुलन की झलक भी है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें: क्या है गोलू हत्याकांड? जिसका पीएम मोदी ने अपने स्पीच में किया जिक्र, जानिए

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'महिलाओं को 10 हजार 'फ्री' है, लौटाना नहीं', विरोधियों के प्रचार पर जदयू सांसद संजय
bihar chunav 2025
मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा- छठी मैया का अपमान नहीं बर्दास्त करेंगे
siwan news
Siwan ASI Murder: अरहर के खेत में मिला ASI का शव, किसी ने गला काटकर मार डाला
bihar chunav 2025
PM को सुनकर मुजफ्फरपुर के लोग उत्साहित, बोले- मोदी ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे
bihar chunav 2025
'राजद को डुबोना चाहती है कांग्रेस', पीएम मोदी का बयान, बिहार की सियासत में भूचाल
muzaffarpur news latest
जहां राजद-कांग्रेस पर जमकर बरसे PM मोदी, वह मुजफ्फरपुर किस बात के लिए ये फेमस
amit shah
'लालू यादव ने बिहार को अपराध का अड्डा बनाया था...', RJD पर अमित शाह का जोरदार अटैक
bihar chunav 2025
PM मोदी पर राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना का तंज, शाइना एनसी बोलीं- वो बच्चे हैं...
bihar chunav 2025
बिहार की राजनीति में 'महाभारत' का जिक्र,जीतन राम मांझी ने लालू को बताया 'धृतराष्ट्र'
bihar chunav 2025
महाराष्ट्र का जिक्र कर मुकेश सहनी ने बताया NDA को VIP की किस बात से तकलीफ, जानिए