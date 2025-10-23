Advertisement
Jehanabad Assembly Seat: जहानाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में 31 प्रत्याशी, दूसरे चरण में होगा मतदान

Jehanabad Assembly Seat: जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान 11 नवंबर को होने वाला है, जिसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रशासन की ओर से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं.

Jehanabad Assembly Seat: जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से नामांकन वापसी की अंतिम तिथि बीतने के बाद चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो गई है. जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद, घोषी और मखदुमपुर (सुरक्षित) से कुल 31 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं. इनमें जहानाबाद में दो और घोसी विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद 11-11 प्रत्याशी शेष रह गए हैं, जबकि मखदुमपुर विधानसभा में 9 उम्मीदवार मैदान में है.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि जिले में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रशासन की ओर से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने बताया कि पूरे जिले में कुल 1009 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 8 लाख 8 हजार 152 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैंप और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. 

डीएम ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भय होकर मतदान केंद्र पर पहुंचें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. इधर पुलिस कप्तान विनीत कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिले में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है, जिनमें से अब तक छह कंपनियां पहुंच चुकी हैं.  उन्होंने भी आम लोगों से अपील की है कि वोटिंग के दिन निर्भीक होकर मतदान करें.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Jehanabad Assembly Seat

