Bihar Chunav 2025: 'NDA एक बार फिर सरकार बनाएगा', जहानाबाद में लवली आनंद ने किया दावा
Bihar Chunav 2025: 'NDA एक बार फिर सरकार बनाएगा', जहानाबाद में लवली आनंद ने किया दावा

Bihar Chunav 2025: JDU सांसद लवली आनंद मंगलवार को जहानाबाद पहुंचीं. उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए नारा दिया-'2025 में 225, फिर से नीतीश'.

 

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:30 PM IST

'NDA एक बार फिर सरकार बनाएगा', जहानाबाद में लवली आनंद ने किया दावा
'NDA एक बार फिर सरकार बनाएगा', जहानाबाद में लवली आनंद ने किया दावा

Bihar Chunav 2025: एक तरफ सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष जातीय विभाजन को बढ़ावा देने का काम कर रही है. यह दुर्भाग्य पूर्ण है. मंगलवार को जहानाबाद पहुंचीं JDU सांसद लवली आनंद ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि 'भूरा बाल साफ करो' जैसे नारों से समाज में विभाजन की भावना फैलती है, जो उचित नहीं है. उन्होंने विश्वास जताया कि एक बाद फिर NDA की सरकार बनेगी. 

'भूरा बाल तय करेगा कि राज्य के सिंहासन पर कौन बैठेगा?'

अपने पति एवं पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान का समर्थन करते हुए लवली यादव ने कहा कि इस बार 'भूरा बाल' तय करेगा कि राज्य के सिंहासन पर कौन बैठेगा? यह बयान सही है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. लवली आनंद ने विपक्ष से अपील की कि इस तरह की जातिगत टिप्पणियों से बचें.

लवली आनंद ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए 200 करोड़ की जमीन घोटाले के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समय आने पर अशोक चौधरी स्वयं जवाब देंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए.

यह भी पढ़ें: अदालत की चौखट तक पहुंची प्रशांत किशोर और संजय जायसवाल की लड़ाई

'2025 में 225, फिर से नीतीश'

सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि दोनों ही सरकारें चौमुखी विकास कर रही हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में जो काम किया है, उसका लाभ हर जाति-वर्ग को मिल रहा है. जातिवाद की बात करने वालों को समझना चाहिए कि विकास सभी के लिए होता है. लवली आनंद ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए नारा दिया- '2025 में 225, फिर से नीतीश'. 

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद 

