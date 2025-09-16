'2005 से 2025, बहुत हुआ नीतीश', जहानाबाद में हुंकार भरने के बाद बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2924692
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

'2005 से 2025, बहुत हुआ नीतीश', जहानाबाद में हुंकार भरने के बाद बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव

राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की. यात्रा शुरू करने से पहले जहानाबाद के गांधी मैदान में हुई जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा, '2005 से 2025, बहुत हुआ नीतीश'. अब बिहार को बदलाव की जरूरत है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 16, 2025, 05:38 PM IST

Trending Photos

बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने से पहले मंगलवार को तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में रैली की.
बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने से पहले मंगलवार को तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में रैली की.

Bihar Adhikar Yatra: राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की. यात्रा शुरू करने से पहले जहानाबाद के गांधी मैदान में हुई जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा, '2005 से 2025, बहुत हुआ नीतीश'. अब बिहार को बदलाव की जरूरत है. उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को शिथिल कर दिया है. हालात यह है कि बिहार में एक तरफ जहां बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई है तो हत्या, अपहरण और अन्य अपराधों की संख्या बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि हमें 5 साल नहीं, 20 महीना ही दे दो. जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पढ़ाई, दवाई, कमाई की मुकम्मल व्यवस्था करूंगा. जितनी चीनी मिल बंद हैं, उन्हें चालू करूंगा. बंट जुट मिलों को चालू करूंगा. भारी पैमाने पर बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे. बिहार का कोई भी बेरोजगार बाहर नहीं जाएगा. 

READ ALSO: कांग्रेस ने खेल दिया बड़ा दांव, चुनाव समिति में करीब एक चौथाई मुस्लिम नेता

वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा, एनडीए के लोग आपका वोट देने का अधिकार चुराना चाह रहे हैं. इससे आपको सतर्क रहना है. बिहार को अब नकल की नहीं, अक्ल वाली सरकार की जरूरत है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैंने ऐलान किया कि पेंशन राशि 1500 करूंगा तो नकलची सरकार ने इसे 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया. मैंने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया था तो नकलची सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है. मैंने ऐलान किया कि सभी माई बहनों को महीने में 2500 रुपये दूंगा तो नकलची सरकार ने 10,000 रुपये देने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि यह सरकार जो 10,000 दे रही है और इसके अलावा जो पैसा एक लाख देने की बात कह रही है, चुनाव के बाद ब्याज सहित वापस लेने का काम करेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर आप मेरी सरकार बनाते हैं तो मैं रोजगार के साथ-साथ अमन चैन कायम करने का काम करूंगा. तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है, लेकिन जुबान पक्की है. मैं जो कहता हूं, वो करता हूं. मैंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा. जब मैं डिप्टी सीएम बना तो 5 लाख युवकों को रोजगार दिया. लगभग 4 लाख शिक्षकों को सरकारी दर्जा देने दिया गया. चुनाव बाद मेरी सरकार बनी तो बेरोजगारों को रोजगार दूंगा. 

READ ALSO: मोदीजी करेंगे बेड़ा पार... विजयपथ की आस में निकल गए BJP के रथ, दिखाएंगे शॉर्ट फिल्म

इस मौके पर सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, मखदुमपुर विधायक सतीश दास, कुर्था के विधायक बागी कुमार वर्मा, अत्री विधायक रणजीत यादव, जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर जिला प्रवक्ता डॉ. शशि रंजन और पप्पू यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, संजय यादव आदि उपस्थित थे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Tejashwi Yadavbihar chunav 2025

Trending news

Begusarai News
पत्नी और भाई से विवाद के बाद युवक बिजली के पोल पर चढ़ा और किया हंगामा
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने खेल दिया बड़ा दांव, चुनाव समिति में करीब एक चौथाई मुस्लिम नेता
anjana singh News
'महिमा गायत्री मां की' में दिखेगा अंजना सिंह का नया अवतार
Bagaha News
Bagaha Flood: नेपाल की बारिश से गंडक और मसान नदी में उफान, कई गांवों में घुसा पानी
bihar chunav 2025
मोदीजी करेंगे बेड़ा पार... विजयपथ की आस में निकल गए BJP के रथ, दिखाएंगे शॉर्ट फिल्म
Bihar elections
झारखंड के बाद अब बिहार में गरमाया घुसपैठ का मुद्दा, नेताओं के बीच जुबानी जंग हुई तेज
Ramnagar Vidhan Sabha Seat
Ramnagar Vidhan Sabha Seat: बाढ़, कटाव, सड़क संकट रामनगर का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा
Pappu Yadav
किसने बनाया या बनवाया पूर्णिया एयरपोर्ट? शुभारंभ के बाद अब शुरू हो गया क्रेडिट वार
Valmikinagar Vidhan Sabha Seat
Valmikinagar Vidhan Sabha Seat: गंडक पर स्थायी पुल और हवाई अड्डे का कायाकल्प मुद्दा
Makhdumpur Vidhan Sabha Seat
Makhdumpur Vidhan Sabha Seat: सुरक्षित सीट पर दलों की निगाहें
;