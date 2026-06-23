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बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जहानाबाद जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. 24 जून को आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षा के सफल संचालन के लिए समाहरणालय के ग्रामप्लेक्स भवन में डीएम और एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और केन्द्राधीक्षकों को कड़े निर्देश दिए गए.
बैठक को संबोधित करते हुए डीएम छिरिड वाई भूटिया ने स्पष्ट किया कि सिपाही भर्ती परीक्षा के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि परीक्षा की गोपनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 4500 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक और द्वितीय प्रश्न पत्र दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक होगा. अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 08:00 बजे से शुरू हो जाएगा, जबकि सुबह 09:00 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.
खास बात यह है कि सभी परीक्षार्थी एक बार ही केंद्र में प्रवेश करेंगे और दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा समाप्त होने के बाद ही बाहर निकल सकेंगे. सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए सभी केंद्रों पर अधिकृत एजेंसी के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन, पंजीकरण और सघन जांच की जाएगी. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर मोबाइल जैमर लगाए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरों की कड़ाई से मॉनिटरिंग होगी.
डीएम ने सभी केन्द्राधीक्षकों को केंद्रों पर बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है. साथ ही परीक्षा केंद्रों के अलावा रेलवे स्टेशन और मुख्य चौराहों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात रहेंगे, ताकि यातायात सुचारू रहे और परीक्षार्थियों को पहुंचने में कोई दिक्कत न हो.
एसपी कोटा किरण कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कदाचार, स्कॉलर बैठने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सघन जांच की जाए. परीक्षा के दौरान किसी भी शिकायत या समस्या के त्वरित निष्पादन के लिए अनुमंडल कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. इसका दूरभाष संख्या 06114-223013 है, जिस पर परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
वहीं, इस महत्वपूर्ण बैठक में डीएम-एसपी के साथ अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव कुमार, अपर समाहर्ता विनय कुमार सिंह, अपर समाहर्ता तेज नारायण राय, सिविल सर्जन डॉ. हरिश्चंद्र प्रसाद, एसडीओ राजीव कुमार सिन्हा, एसडीपीओ मनीष कुमार चौधरी और जिला शिक्षा पदाधिकारी सरस्वती कुमारी समेत सभी केंद्रों के केन्द्राधीक्षक उपस्थित थे.