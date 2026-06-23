बैठक को संबोधित करते हुए डीएम छिरिड वाई भूटिया ने स्पष्ट किया कि सिपाही भर्ती परीक्षा के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि परीक्षा की गोपनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 4500 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे.​ परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक और द्वितीय प्रश्न पत्र दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक होगा. अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 08:00 बजे से शुरू हो जाएगा, जबकि सुबह 09:00 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.