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बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा: जहानाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, गड़बड़ी रोकने के लिए लगेंगे मोबाइल जैमर

Bihar Constable Recruitment Exam: 24 जून को आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षा के सफल संचालन के लिए समाहरणालय के ग्रामप्लेक्स भवन में डीएम और एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय ब्रीफिंग आयोजित की गई.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 23, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:44 PM IST
बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा: जहानाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, गड़बड़ी रोकने के लिए लगेंगे मोबाइल जैमर
Image Credit: (Z News) बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा: जहानाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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