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Bihar Diwas 2026: जहानाबाद के टाउन हॉल में बिहार दिवस की धूम; सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन, विधायक और डीएम रहे मौजूद

Bihar Diwas 2026: जहानाबाद के टाउन हॉल में बिहार दिवस की धूम देखने को मिली. इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ घोसी विधायक ऋतुराज कुमार, डीएम अलंकृता पांडेय और एसपी अपराजित लोहान ने संयुक्त रूप से किया. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मौजूद लोगों का मन मोह लिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 05:28 PM IST

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जहानाबाद के टाउन हॉल में बिहार दिवस की धूम
जहानाबाद के टाउन हॉल में बिहार दिवस की धूम

Jehanabad News: बिहार के 114वें स्थापना दिवस के मौके पर जहानाबाद में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. कला एवं संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम टाउन हॉल में किया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ घोसी विधायक ऋतुराज कुमार, डीएम अलंकृता पांडेय, एसपी अपराजित लोहान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. इस मौके पर स्थानीय कलाकार एवं स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा नृत्य, गायन एवं नाटक की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया. 

बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति
वहीं, बिहार दिवस के मौके पर सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है. कई स्कूल-कॉलेज में बिहार दिवस को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी और बिहार दिवस को गौरवान्वित किया और अपने बिहार के गौरव की गाथा को जाना. इस मौके पर ​डीएम अलंकृता पाण्डेय ने बताया कि बिहार दिवस के अवसर पर सुबह से ही कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रही. स्कूली बच्चों द्वारा प्रभातफेरी और साइकिल रैली निकाल कर लोगों को बिहार के गौरवशाली इतिहास और उज्ज्वल भविष्य के प्रति जागरूक किया गया.

यह भी पढ़ें: चैती छठ पूजा को लेकर एक्शन मोड में जहानाबाद जिला प्रशासन, डीएम ने किया निरीक्षण

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'विकास की गाथा को जन-जन तक पहुंचाया'
इस मौके पर घोसी विधायक ऋतुराज कुमार और डीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारा बिहार 114 वर्ष का गौरवशाली सफर तय कर चुका है. बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से बिहार के आत्मसम्मान और विकास की गाथा को जन-जन तक पहुंचाया है. वही इस अवसर पर घोसी विधायक ऋतुराज कुमार, नगर परिषद अध्यक्ष रूपा देवी, डीएम, एसपी, डीडीसी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

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