बिजली विभाग की लापरवाहीः हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बड़े हादसे, कहीं महिला झुलसी तो कहीं ट्रक हुआ खाक

Bihar Electricity Department Negligence: बिहार में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मुजफ्फरपुर और जहानाबाद में बड़े हादसे हो गए. हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मुजफ्फरपुर में एक महिला झुलस गई, वहीं जहानाबाद में नई बाइकों से लदा एक कंटेनर जलकर राख हो गया.
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Bihar Electricity Department Negligence: मुजफ्फरपुर और जहानाबाद में बिजली विभाग की भारी लापरवाही सामने आई. यहां हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बड़े हादसे सामने आए हैं. मुजफ्फरपुर के रामपुर में अचानक हाई वोल्टेज बिजली के तार गिरने से एक महिला घायल हो गई. शॉर्ट सर्किट की वजह से मौके पर आग लग गई और बिजली का तार धू-धू कर जलने लगा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे के चलते मौके पर अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई थी. घटना के स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल महिला के परिजनों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है.
बताया जा रहा है कि पारू थाना क्षेत्र के रामपुर केसों उर्फ मालाही पंचायत के बसंतपुर गांव में सड़क किनारे से गुजर रहे हाई वोल्टेज बिजली के तार में अचानक शार्ट-सर्किट हो गया. उससे निकली चिंगारी से बिजली का तार धू-धू कर जलने लगा. इससे गांव के ही अजय शाह की पत्नी मंजू देवी का पैर बुरी तरह झुलस गया और वह सड़क पर ही गिर गई. घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. स्थानीय सोनू यादव ने बताया कि सड़क किनारे से गुजर रहे 11,000 वोल्ट का बिजली का तार अजय शाह की पत्नी के ऊपर गिर गया और उसका पैर बुरी तरह झुलस गया और पैर काटने तक की नौबत आ गई है.
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ग्रामीण ने बिजली विभाग के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है कि यह घनी आबादी वाला गांव है और बिजली पोल से गुजर रहे तारों का मेंटेनेंस नही किया जाता है. इससे अक्सर शॉर्ट सर्किट होता रहता है. इससे पहले भी बिजली के करंट से एक भैंस की मौत हो चुकी है. जहानाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नई बाइकों से लदा एक कंटेनर 11 हजार वोल्ट के हाई-टेंशन तार की चपेट में आने से वाहन में भीषण आग लग गई. इस घटना में कंटेनर पर लदी दर्जनों नई बाइक जलकर पूरी तरह राख हो गई. घटना कड़ौना थाना क्षेत्र कनौदी गांव के पास की है. बताया जाता है कि यह कंटेनर नूतन होंडा शोरूम के लिए नई बाइकों की खेप लेकर आया था. शोरूम के पास वाहन को बैक करने के दौरान ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के लुंज-पुंज हाई टेंशन तार से कंटेनर टकरा गया.
तार के संपर्क में आते ही जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग ने पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी भयानक थी कि लपटें दूर से ही दिखाई दे रहीं थीं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करोड़ों रुपये कीमत की दर्जनों बाइकें जलकर नष्ट हो चुकी थीं. स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में बिजली के तार काफी नीचे और जर्जर स्थिति में लटके हुए हैं, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी. इस हादसे ने एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया है, जिसके कारण शोरूम मालिक को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है.
मुजफ्फरपुर से मणितोष कुमार और जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट