'मदरसा जांच पर BJP-JDU में कोई मतभेद नहीं', जहानाबाद में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बड़ा बयान

Jehanabad News: बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री जमा खान ने जहानाबाद दौरे के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया और केवल अल्पसंख्यक समुदाय को लुभावने वादों के जरिए ठगने का काम किया है.

मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने करीब 15 वर्षों तक सरकार चलाई, लेकिन उनके कार्यकाल का कोई ऐसा काम जमीन पर दिखाई नहीं देता जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को वास्तविक लाभ मिला हो. उन्होंने कहा कि मदरसों के विकास, प्रत्येक जिले में आवासीय विद्यालयों की स्थापना, अल्पसंख्यक समुदाय को पांच से दस लाख रुपये तक के ऋण और मदरसों और शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य एनडीए सरकार के समय में ही हुए हैं.

उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि विधानसभा में बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय विपक्ष के नेता हंगामा करते हैं और सदन से बाहर निकल जाते हैं. मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कभी भी बिहार के विकास की बात नहीं करता और अपनी जिम्मेदार भूमिका निभाने में विफल रहा है.

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मदरसों की जांच के आदेश के बाद भाजपा और जदयू के बीच मतभेद की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री जमा खान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि यह केवल अफवाह है और जांच की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है.

दरअसल, मंत्री सहयोग शिविरों का जायजा लेने जहानाबाद पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सदर प्रखंड के मंदिल और पिंजौरा में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया.निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का सख्त निर्देश दिया और कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए.

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