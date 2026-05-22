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बिहार में 'ऑपरेशन लंगड़ा': जहानाबाद में पुलिस एनकाउंटर में दीपक हत्याकांड का आरोपी बिक्कू सिंह घायल

Jehanabad News: जहानाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर भारी पड़ता दिख रहा है. दीपक कुमार हत्याकांड के आरोपी बिक्कू सिंह उर्फ हिरामन ने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 07:36 AM IST

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बिहार में 'ऑपरेशन लंगड़ा': जहानाबाद में पुलिस एनकाउंटर में दीपक हत्याकांड का आरोपी बिक्कू सिंह घायल
बिहार में 'ऑपरेशन लंगड़ा': जहानाबाद में पुलिस एनकाउंटर में दीपक हत्याकांड का आरोपी बिक्कू सिंह घायल

Jehanabad News: बिहार में सत्ता की कमान बदलते ही अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त रवैया अब जमीन पर भी दिखाई देने लगा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कड़े तेवरों के बीच पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है. ताजा मामला जहानाबाद से सामने आया है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, दो दिन पहले भेलावर थाना क्षेत्र में दीपक कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में गिरफ्तार आरोपी बिक्कू सिंह उर्फ हिरामन को पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए घोसी थाना क्षेत्र के धुरियारी गांव स्थित नहर किनारे लेकर पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी ने छिपाकर रखे हथियार को निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और मौके से भागने की कोशिश की.

अपराधी की फायरिंग में एक गोली घोसी थाना प्रभारी की गाड़ी में जा लगी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. अचानक हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. पुलिस की चलाई गई गोली सीधे आरोपी बिक्कू उर्फ हिरामन के बाएं पैर में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया.

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घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए PHC घोसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल जहानाबाद रेफर कर दिया गया. फिलहाल भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसका इलाज चल रहा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बिक्कू उर्फ हिरामन एक शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसी आरोपी पर मंगलवार शाम चातर गांव निवासी दीपक कुमार की हत्या का आरोप है.

इस मामले में SP अपराजित लोहान ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामदगी की कार्रवाई की जा रही थी, तभी उसने पुलिस पर हमला कर दिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया. घटना के बाद सदर अस्पताल को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है. इलाज के लिए आने वाले मरीजों से भी पूछताछ के बाद ही अस्पताल में प्रवेश दिया जा रहा है.

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