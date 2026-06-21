जब मीडिया ने उनसे इस संवेदनशील मामले पर अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं की बयानबाजी को लेकर सवाल किया, तो मांझी ने दोटूक अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए वे उन्हें धन्यवाद देते हैं. जब जांच एजेंसी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, तो सभी को जांच के फलाफल का इंतजार करना चाहिए. उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध किया कि जब पूरा मामला न्यायिक जांच के अधीन है, तो इस पर बार-बार सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए. जीतन राम मांझी के इस बेबाक बयान ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि एनकाउंटर और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार किसी भी हाल में बैकफुट पर आने वाली नहीं है. जो गलत करेगा, उसे पुलिस की गोली का सामना करना ही पड़ेगा.