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भोजपुर एनकाउंटर मामले पर सुलग उठी बिहार की सियासत, जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी दिया बड़ा बयान

भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के बाद बिहार में सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया है. जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस एनकाउंटर का पूरी तरह समर्थन करते हुए इसे सही ठहराया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Saurabh Jha
Published: Jun 21, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:36 PM IST
भोजपुर एनकाउंटर मामले पर सुलग उठी बिहार की सियासत, जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी दिया बड़ा बयान
Image Credit: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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