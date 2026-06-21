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भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की सियासी जमीन पूरी तरह सुलग उठी है. विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर नीतीश और एनडीए सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने इस संवेदनशील मामले पर ऐसा धारदार बयान दिया है, जिसने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है. सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए जीतन राम मांझी ने न सिर्फ इस एनकाउंटर को सौ फीसदी सही ठहराया, बल्कि बेहद साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई अपराधी या व्यक्ति पुलिस पर पिस्टल तानेगा, तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाएगी ही.
एनकाउंटर की प्रामाणिकता पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे तमाम सवालों को सिरे से खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधे मृतक के परिवार की थ्योरी पर ही बड़ा हमला बोला. उन्होंने परिवार के दावों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि परिवार वाले कह रहे हैं कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था. अगर वह सच में ऐसा था, तो उसके हाथ में रिवॉल्वर किसने दी? घरवालों ने समय रहते उससे वह घातक हथियार छीना क्यों नहीं? मांझी ने आगे कहा कि इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि परिवार के लोगों ने जानबूझकर उसे इस वारदात के लिए उकसाया था.
हाल के दिनों में सूबे के भीतर पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों पर अपनी गहरी नाराजगी जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आए दिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं, उन्हें सरेआम पीटा जा रहा है और कहीं-कहीं तो उनकी जान भी ली जा रही है. उन्होंने आक्रामक लहजे में सवाल पूछा कि अगर उस वक्त वारदात के दौरान दो पुलिसवाले मारे जाते, तो क्या वह बहुत अच्छा होता? कानून तोड़ने वाले अपराधी पुलिस को मारें तो ठीक, और पुलिस आत्मरक्षा में एनकाउंटर करे तो खराब? मैं इस एनकाउंटर को पूरी तरह जस्टिफाई मानता हूँ. राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम पर या पुलिस पर कोई पिस्टल दिखाएगा, तो वह जरूर मारा जाएगा.
बिहार में जंगलराज की वापसी का ढोल पीट रहे विपक्ष, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर तीखा तंज कसते हुए जीतन राम मांझी ने उनके शासनकाल के काले पन्नों को एक बार फिर खोल दिया. मांझी ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि राबड़ी देवी को जंगलराज इसलिए याद आ रहा है क्योंकि उन्होंने खुद अपने शासनकाल में बिहार में असली जंगलराज कायम किया था. वह ऐसा खौफनाक दौर था जब मुख्यमंत्री आवास के भीतर बैठकर फिरौती की रकम तय की जाती थी. डॉक्टरों और इंजीनियरों को डराकर कहा जाता था कि तुम बहुत कमाए हो, पैसा दे दो, लड़के भूखे हैं. आज बिहार में किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि सीएम आवास में बैठकर ऐसी बात कर सके.
जब मीडिया ने उनसे इस संवेदनशील मामले पर अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं की बयानबाजी को लेकर सवाल किया, तो मांझी ने दोटूक अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए वे उन्हें धन्यवाद देते हैं. जब जांच एजेंसी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, तो सभी को जांच के फलाफल का इंतजार करना चाहिए. उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध किया कि जब पूरा मामला न्यायिक जांच के अधीन है, तो इस पर बार-बार सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए. जीतन राम मांझी के इस बेबाक बयान ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि एनकाउंटर और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार किसी भी हाल में बैकफुट पर आने वाली नहीं है. जो गलत करेगा, उसे पुलिस की गोली का सामना करना ही पड़ेगा.